Demi Rose a abaissé sa fermeture pour les réseaux, ses fans plus qu’heureux | Instagram

Demi Rose Mawby une fois de plus montré pourquoi elle est l’une des reines des réseaux sociaux. L’influenceuse a décidé de modeler pour ses followers avec une tenue plus que spéciale, car il y avait une fermeture entre les deux, qu’elle a décidé de ne plus les séparer et a décidé de la baisser.

La belle mannequin britannique a modelé pour son photographe le plus coquette et même permettant des gros plans de ses charmes, qui ont été pris sous différents angles. Demi Rose brillait de sa beauté devant la caméra.

L’influenceuse a partagé trois photos sur son compte Instagram officiel, la première, un gros plan frontal de ses charmes. L’image montrait que sous le haut jaune de Demi Rose se trouvait un joli intérieur en dentelle colorée, ceci grâce au fait que le célèbre ex de Tyga a abaissé sa fermeture éclair.

Cette belle femme qui a été comparée à Kim Kardashian pour ses courbes proéminentes a également posé sur son dos, montrant à quel point elle était belle dans ses leggings et sa taille petite et ajustée; Enfin, la troisième photographie, il l’a capturée de front et avec un sourire très innocent, captivant une fois de plus le cœur de ses followers.

Demi Rose a baissé sa fermeture pour les réseaux, ses fans plus qu’heureux. Photo : Instagram.

Les photos de Demi Rose ont été partagées il y a un jour et ont dépassé les 300 000 réactions sur son compte Instagram officiel. De plus, plus de 2 000 commentaires ont défilé dans sa boîte de commentaires, les compliments « pleuvent » pour la beauté de Demi.

Il y a quelques jours, le cœur des fans de Demi Rose venait de se retourner avec une photo de son idole en pyjama et d’autres images de Demi portant sa beauté arrivent.

La photographie en question a ravi ses followers car elle montrait la star des réseaux sociaux d’un côté plus décontracté, en pyjama, mais plus qu’attirant, car les costumes ne pouvaient pas la contenir.

La belle Demi Rose a choisi de reposer chez elle un petit cachetero qui montrait ses jambes et où elles perdent leur nom, en plus de sa petite taille et de son ventre bien travaillé et finissant en laissant tout le monde à ses pieds puisqu’elle ne couvrait pas ses charmes au tout .

Avec un air d’innocence sur le visage, la star de Pretty Little Thing a clairement indiqué qu’elle ne portait pas d’intérieur, paralysant immédiatement le cœur de ses followers.

Alors qu’elle était encore une très jeune femme, Demi Rose s’est imposée comme l’une des reines d’Instagram. Décidément, elle fait partie des internautes gâtés et elle l’apprécie en partageant constamment du contenu et en étant en contact avec eux à travers leurs images en stories. Demi ne parle pas beaucoup dans ses réseaux, mais elle a beaucoup partagé d’elle-même en images, car elles en disent plus que mille mots.

Demi a été comparée à d’autres grandes stars du show-business comme Kim Kardashian et ses sœurs pour ses silhouettes sinueuses et sa beauté unique ; Cependant, le plus qu’elle ait vécu avec la célèbre famille est d’avoir été désignée comme la femme qui a amené Tyga à Kylie Jenner.