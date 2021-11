Demi Rose avec seulement des cœurs dans ses charmes du désert | INSTAGRAM

Le beau modèle britannique, Demi Rose, a eu l’occasion de participer à diverses séances photographiques et parfois certaines sont beaucoup plus attrayantes que d’autres, une de ses visites dans le désert a révélé que grâce à la température elle n’avait besoin de couvrir que la chose la plus importante pour prendre les photos .

Cette fois, nous aborderons un divertissement qui a été considéré comme l’un des favoris des admirateurs de Rose de tous les temps, une image dans laquelle nous pouvons la voir sur des rochers en utilisant uniquement la partie inférieure d’un mini maillot de bain noir et dans ses charmes deux petits cœurs et rien d’autre, bien qu’elle portait également ce qui semble être une robe totalement ouverte.

La photo a plus de 670 000 likes et ses fans n’arrêtent pas de l’admirer, les commentaires sont de l’amour pur, des utilisateurs qui se consacrent à profiter de sa beauté et la félicitent pour ce type d’images donc incroyable, un travail qu’elle a peaufiné au fil des ans.

Les photographies ont été prises par Danny de Santos, un photographe britannique bien connu qui possède l’un des comptes Instagram les plus intéressants pour les amateurs de photographie et de mannequinat.

Ce jeune photographe a travaillé avec Demi Rose à plusieurs reprises et avec de nombreux autres modèles de stature internationale, démontrant son incroyable expérience et bien sûr c’est son excellent talent pour capturer des images où la beauté naturelle à la fois des modèles et des sites est mise en valeur par lui et également combinée avec les éléments créés. par l’homme.

Les modèles Demi Rose pour les meilleurs photographes et ses fans apprécient chaque image.

Demi Rose a également partagé qu’elle était de retour à Ibiza, en Espagne, l’île de la fête où elle profite maintenant de la compagnie de ses animaux de compagnie dans son manoir.

Il faisait un feu de joie pour passer des moments chaleureux à l’intérieur de sa maison, car à cet endroit il fait déjà un peu froid et j’en profite pour passer un moment de détente avec ses chatons, les caresser et les montrer sur ses réseaux sociaux officiels .

Enfin, elle nous a montré qu’elle avait reçu des fleurs en cadeau, un détail qui la fascine et qui la rend toujours très heureuse, elle appréciait aussi les paysages qu’elle a de sa maison et bien sûr le coucher de soleil qu’elle ne peut pas manquer.