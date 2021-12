Demi Rose avec une bande entre ses charmes ressemble à Barbie | INSTAGRAM

Le beau modèle britannique, Demi Rose, est toujours sous la loupe de ses plus fidèles admirateurs, ils sont chargés de ne sauver que les photographies les plus coquettes de sa carrière et bien sûr l’une de ses préférées a été l’occasion où elle a modelé comme une vraie Barbie dans la vraie vie .

C’est vrai, c’est un cliché dans lequel on a pu apprécier l’Influenceur utilisant des cheveux blonds et une jolie maillot de bain jaune, avec une seule bande parmi ses charmes, elle a réussi à allumer et à faire monter complètement la température des utilisateurs des réseaux sociaux.

La photo a été une nouvelle fois partagée sur un compte fan, qui n’a pu s’empêcher de se remémorer ce moment épique dans la carrière du natif de Royaume-Uni, accumulant des milliers de commentaires où les internautes expriment la grande admiration et l’attirance qu’ils éprouvent pour elle lorsqu’ils la voient et lorsqu’ils savent qu’elle s’efforçait d’en arriver là où elle est aujourd’hui.

Une silhouette incomparable, des yeux saisissants qui ont réussi à conquérir tout utilisateur qui a observé cette image, bien sûr, posant dos à la caméra ont également beaucoup aidé.

La jeune femme profite de chaque paysage qu’elle observe et qu’elle juge excellent pour une séance photo, cette fois il s’agissait simplement d’un balcon par une nuit où le fond noir faisait encore plus ressortir sa silhouette et ses cheveux blond impressionner ceux qui ne l’avaient jamais vue dans ce look.

Demi Rose laisse ses fans amoureux de ses photos et de ses différents styles.

Est-ce que la jeune femme porte généralement des cheveux bruns, parfois elle les peint dans différentes nuances telles que des cheveux noirs ou blonds, bien que sa teinte préférée soit bien sûr sa teinte naturelle.

Les fans de Demi Rose dans n’importe quelle couleur, tenue ou lieu, pour eux la seule chose qui compte est de continuer à apprécier son travail et de continuer à la soutenir afin que la jeune femme obtienne de meilleurs contrats avec des marques qui font confiance à sa grande capacité de travail et collaborer dans le monde du mannequinat.

Te recomendamos no despegarte de Show News para que sigas apreciando la increíble labor de Rose, la británica que seguirá esforzándose para llegar a cada vez más lectores y por supuesto también para continuar avanzando y por supuesto seguir disfrutando de su mansión y sus mascotas en Ibiza, Espagne.