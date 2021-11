Demi Rose brandit ses gros charms avec 2 bretelles Chanel | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, crée du contenu concret depuis plusieurs années maintenant, depuis qu’elle a été découverte par des internautes qui sont venus la soutenir immédiatement superficiellement depuis Instagram elle a réalisé tout le potentiel qu’elle avait pour réussir dans ce média.

A cette occasion nous nous adresserons à l’une de leurs mères dans vos publications en Instagram, un cliché qui a généré un excellent divertissement pour ses admirateurs, qui ont eu l’occasion d’observer comment sos avait son grand beauté et ses bords avec deux croisillons de la marque Chanel.

Mais ce n’est pas tout, car j’envoie aussi ces bretelles avec des vêtements très spéciaux pour elle, un vêtement de style. corps Couleur blanc et un pantalon noir fait d’un tissu synthétique qui ressemble à du cuir.

Bien sûr, les likes ont commencé à pleuvoir rassemblant plus de 250 000 en quelques heures, ainsi que des milliers de commentaires où ils ont exprimé leur soutien inconditionnel et bien sûr aussi leur grand amour, la plupart de ses fans sont amoureux d’elle et ils sont toujours au courant de tout ce qui se passe sur leurs réseaux sociaux.

En fait, cette photo fonctionne également parfaitement pour qu’il se rapporte aux marques qu’ils utilisent, malgré le fait qu’elle soit l’ambassadrice officielle de Jolie petite choseVous aimeriez sûrement travailler avec de grandes marques comme Chanel, qui est à la hauteur des grandes entreprises avec lesquelles vous avez déjà collaboré.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION COMPLÈTE



Demi Rose adore partager sa beauté avec ses fans sur Internet.

La jeune femme britannique a montré qu’elle est une excellente influenceuse et qu’en travaillant avec des marques aussi importantes que celle déjà mentionnée, elle parvient à faire des travaux incroyables qui permettent à plus de gens de connaître les vêtements qu’ils peuvent obtenir dans sa boutique en ligne.

Dans ses stories Instagram, elle nous a également partagé qu’elle avait passé une soirée avec l’une de ses meilleures amies, pour son anniversaire et pour que nous puissions également apprécier à quel point ils s’entendent bien et à quel point ils sont beaux ensemble, elle nous l’a présentée avec beaucoup d’affection, mais cela mérite d’être un sujet séparé.

Bien sûr, les images avec des phrases de motivation et des réflexions ne manquaient pas, dans Show News, nous continuerons à partager avec vous le meilleur de son contenu, Demi Rose aura sûrement de meilleures et nouvelles photographies préparées dans un proche avenir et vous ne devriez pas manquer ce.