Demi Rose couvre ses charmes avec juste un petit livre

Demi Rose couvre ses charmes en utilisant seulement un petit livre | Instagram

Apparemment, l’amour de la lecture est quelque chose que les fans de la belle adoreront désormais aussi modèle britannique Demi Rose étant donné qu’elle couvrait ses énormes charmes en utilisant un seul livre.

A chacune de ses nouvelles publications, la belle célébrité britannique se surpasse, comme elle l’a fait cette fois avec un tout petit livre, grâce à la perspective de l’image elle apparaît parfaite sans trop en montrer, même si cela a peut-être découragé ses followers.

Cependant, avec l’inconnu de ce qu’ils pourraient bientôt voir ce qu’il y a en dessous, car il est contenu spécial de Seuls les fans, ses fans pourraient espérer la voir sans avoir les pages du livre sur elle.

Vous ne le saviez sans doute pas, mais il y a un précédent pour cette image, une du même style quoique bien sûr de matière différente, ceci parce que Demi Rose il s’est couvert d’un magazine et non d’un livre, et mon garçon était-ce un magazine PlayBoy.

Il ne serait pas non plus étrange de la voir apparaître dans l’un des numéros de ce magazine international, la publication se trouve sur son Instagram, elle l’a publiée le 26 mai de cette année.

Sur la photo qu’elle a partagée sur ses histoires Instagram, elle ne couvre que le haut avec ce petit livre, a les jambes croisées et est allongée sur ce qui semble être une couchette près de la forêt.

Quelque chose qui empêche aussi de voir leurs parties inférieures est une boîte avec un texte qu’elle a elle-même édité, la Britannique sait très bien comment attirer l’attention

Al parecer está belleza siempre logra superarse asimismo, a pesar de que en su cuenta de OnlyFans no cobra la suscripción continuamente está compartiendo contenido en su página, es muy dedicada a ella sin dejar de lado sus otras redes sociales aunque a decir verdad cada vez publica un peu moins.

Demi Rose también ha estado muy con centrada en su nueva línea de ropa en colaboración con Pretty Little Thing que lanzó apenas hace un par de días y de la cual ha estado haciendo constante promoción en Instagram, no cabe duda que ser modelo y empresaria le sienta assez bien.

À partir de maintenant, la belle femme britannique commencera peut-être à avoir plus de contrats auprès de diverses entreprises et grandira encore plus dans l’aspect commercial, malgré le fait que sa carrière a commencé il y a quelques années, sa popularité commencera sûrement à croître. encore plus.