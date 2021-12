Demi Rose éblouit les filets en posant gratuitement, uniquement avec des bottes | INSTAGRAM

Comme tout un cadeau de Noël, la belle modèle britannique, Demi Rose, a présenté sa silhouette dans un intense Séance photo Avec un fond rouge, portant seulement quelques bottes en peluche, faites du blanc et rien d’autre, en toute liberté.

Pour beaucoup, c’était un miracle de noël pouvoir ainsi apprécier la silhouette complète de la jeune femme, une séance photographique qui reflète vraiment la grande passion qu’elle a pour son travail et pour remercier ses followers qui lui ont permis d’en arriver là où elle est.

La photo a suscité des centaines de milliers d’interactions et depuis qu’elle a été publiée sur son profil officiel le Instagram Elle a réussi à être le centre d’attention, attirant également d’autres modèles qui l’ont félicitée.

Dans les commentaires il n’y avait pas que ses collègues mais aussi des millions d’internautes qui se sont consacrés à la remercier, leur avouer leur amour, leur dire à quel point vous êtes belle et bien sûr de nombreuses personnes ont écrit leurs bons voeux pour ces derniers festivités.

Bien qu’elle ne télécharge pas tous les jours des photographies aussi intéressantes et attrayantes que celle d’aujourd’hui, Rose s’est concentrée sur le fait de dorloter son public et de représenter de la meilleure façon possible les marques avec lesquelles elle collabore, étant récemment ambassadrice officielle de Pretty Little Thing.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA SESSION COQUET DE ROSE



Demi Rose a laissé ses fans choqués par les détails de Noël qu’elle leur a préparés.

De plus, cette année, il a eu la possibilité et l’opportunité de voyager aux États-Unis, de visiter l’État de Californie et de trouver un désert incroyable où il a pris plusieurs clichés.

L’influenceuse cherche toujours à passer les meilleurs moments et aussi à trouver les meilleures situations pour créer de nouvelles photographies, l’une de ses plus grandes passions qui est aussi un élément fondamental de sa carrière qui n’a cessé de croître ces derniers mois, dépassant déjà plus de 18 millions de followers .

Demi Rose continuera de nous éblouir et de nous surprendre avec son incroyable façon de créer du contenu, nous vous recommandons de rester sur Show News pour ne rien manquer de son actualité.