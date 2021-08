Demi Rose en dentelle défait Kylie Jenner devant le miroir | Instagram

Devant le miroir et sous tous les angles !, le beau mannequin britannique Demi Rose Elle a sorti sa plus belle dentelle et l’a modelée elle-même, le résultat a été spectaculaire et a même détrôné Kylie Jenner elle-même.

Demi Rose Mawby Elle a choisi de poser devant le miroir avec différentes poses et angles une belle dentelle noire dans laquelle les rubans étaient les protagonistes pour souligner sa belle silhouette, l’une des plus célèbres au monde.

L’ex de Tyga s’est définitivement éblouie Kylie, également l’ex du rappeur, qui a posé avec une tenue assez similaire tirée des draps ; Cependant, même ses courbes proéminentes n’ont pas renversé la belle Demi Rose.

L’influenceuse également britannique a posé avec sérieux et professionnalisme devant le miroir et malgré la présence de la caméra, elle a fait une grimace d’incrédulité et a agi comme si elle était seule, ce qui a captivé les internautes.

ADMIREZ LA BELLE KYLIE ICI ET DEMI ICI

Comme la mondaine, Demi Rose a acquis une énorme renommée pour sa beauté et ses courbes proéminentes; Elle a même été comparée à Kim Kardashian, la sœur de Kylie, pour sa silhouette ronde.

En dépit d’être britannique, la renommée du mannequin va bien au-delà de son pays, car sa beauté a fait connaître les réseaux sociaux dans de nombreux coins du monde.

Demi Rose est une vraie star sur Instagram, une plateforme qui semble être son fort, depuis ses débuts sur les podiums avec Oh Polly ! Ce n’était pas exactement comme elle l’aurait souhaité et c’est un chapitre de sa vie qu’elle aimerait oublier.