Demi Rose en hélicoptère pose sans rien porter sous ses vêtements

Demi Rose dans un hélicoptère pose sans rien porter sous ses vêtements | Instagram

Encore une fois le flirt modèle britannique Demi Rose est venue conquérir ses millions de followers grâce à son plus récent vidéos où elle a accéléré des millions sans rien porter sous son haut slim.

Demi Rose Elle s’est caractérisée par une grande audace et surtout une imprudence dans son contenu car elle a toujours tendance à se surpasser à chacune de ses publications, tout comme elle l’a fait en posant depuis un hélicoptère.

“Venez voler avec moi” a-t-il partagé dans la description de sa publication, au total il y avait deux vidéos et une photo qu’il a partagées, vous serez sûrement intéressé à connaître le contenu, ne désespérez pas, nous vous le présenterons correctement une façon.

Sin duda esta bella celebridad nacida en el Reino Unido, conoce a la perfección a sus millones de seguidores o por lo menos sus gustos, los cuales no son otros más que presumir su exquisita silueta y esas curvas que a más de uno hace latir más fuerte le coeur.

En commençant par le premier photo, elle pose debout juste devant l’hélicoptère, elle a les bras tendus et les jambes rapprochées l’une devant l’autre afin de mettre en valeur ses courbes.

La tenue qu’elle porte est sans aucun doute rare, mais celle qui lui va bien est un short ajusté qui se porte à la taille et jusqu’aux genoux, il a un imprimé avec des ornements juste sur ses hanches et des lignes bleues près de ses genoux et dans son entrejambe.

Quant au haut qu’elle porte, il est à manches longues, il n’a pas de boutons ou du moins ceux-ci ne se distinguent pas, la seule chose qui relie les deux pièces est un petit ruban qui ressemble plus à un petit fil étroit.

La vidéo qui suit est le véhicule aérien avec les pales prêtes à décoller, le modèle britannique marche vers lui.

Déjà dans la dernière vidéo, nous voyons Demi Rose avec les écouteurs spéciaux utilisés lors de l’embarquement dans un hélicoptère, révélant ses charmes qui se déplacent naturellement, nous permettant de remarquer qu’elle ne porte rien sous le tissu fin.

Trois heures après avoir fait cette publication, le modèle compte déjà plus de 145 000 reproductions et 1 469 commentaires où ils ont été émus par le beau paysage que l’on voit, non seulement celui qui apparaît une fois qu’il vole dans le ciel mais plutôt son énormes charmes.