Demi Rose en princesse chinoise sexy pose dans une vidéo coquette

Demi Rose pose en vidéo en belle princesse chinoise | Instagram

Le mannequin britannique qui a conquis des millions d’internautes grâce à son contenu sur les réseaux sociaux, est la belle Demi Rose, qui a posé avec une belle robe comme une princesse chinoiseSans aucun doute, il a commencé cette année avec la meilleure attitude de tous.

Grâce à un vidéo coquette qu’elle a partagé avec nous sur son compte Instagram officiel, elle était montrée dans toute sa splendeur, il semblait qu’elle brillait avec le reflet de la lumière de la con grâce au magnifique coucher de soleil qui se trouvait derrière elle.

La robe jaune pailletée qu’elle portait Demi RoseIls ressemblaient aux écailles d’un dragon doré, il y avait un motif de phénix parmi les nuages ​​et des ornements colorés sur le fond.

Quant au haut entre ses énormes charmes et le col mandarin de la robe quelques belles fleurs qui ressemblaient à des œillets ou des fleurs de lotus ouvertes avec quelques feuilles vertes.

Demi Rose possède une silhouette exquise qui peut être vue avec n’importe quelle tenue | Instagram demi-rose

Pour les fans de ce mannequin britannique séduisant née au Royaume-Uni, voir un gros plan qui part de ses pieds et progresse progressivement était vraiment l’une des meilleures images qu’ils aient vues, surtout pour commencer cette année.

Le maquillage qu’elle utilisait était quelque chose de simple, cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’était pas impressionnant, avec un petit détail bleu ciel au-dessus de ses paupières, des contours noirs et des lèvres roses, cette beauté était spectaculaire.

Bonne 2022. Envoi de nombreuses bénédictions. Un an avec l’un de mes numéros préférés », a commenté Demi Rose dans un post.

Apparemment dans une publication de son flux sur Instagram, ce regard était celui avec lequel il a dit au revoir à 2021 et a accueilli 2022, il semble également qu’il a reçu le nouvel an sur l’île d’Ibiza, en Espagne cela fait partie des archipels des îles Baléares.

Ibiza est connue internationalement pour la beauté de ses plages et du lieu, en plus d’être reconnue pour la vie nocturne qui attire un grand nombre de touristes, c’est peut-être pourquoi à plus d’une occasion nous avons vu Demi Rose profitez de ce bel endroit.

Il y a huit heures, la mannequin et femme d’affaires associée à Pretty Little Thing, avec qui elle a lancé une collaboration vestimentaire, a partagé cette vidéo sur son compte Instagram à travers ses stories.