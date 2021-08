in

Demi Rose exhibe sa silhouette de Time Square à New York | Instagram

Le beau modèle britannique Demi Rose devient de plus en plus célèbre, récemment elle a partagé un post dont elle était très fière car elle est apparue dans une publicité sur Time Square à New York !

Demi Rose s’est démarquée dans l’industrie de la mode en tant que mannequin, ce n’est pas une nouveauté qu’elle soit devenue une célébrité grâce à sa beauté et silhouette exquise, que nous voyons constamment sur leurs réseaux sociaux et il semble que nous allons commencer à le voir dans des publicités lumineuses et spectaculaires.

Il y a quelques jours, il a publié sur son compte Instagram officiel une partie d’une séance photo qu’il a réalisée avec la marque de vêtements Jolie petite chose, avec qui il a récemment lancé une ligne de vêtements en collaboration.

Évidemment, elle-même était le modèle de ses propres vêtements que pendant cinq heures, nous avons vu dans sa nouvelle publication montrer cette nouvelle réalisation.

Il ne fait aucun doute que la popularité de la marque de vêtements et du modèle elle-même a augmenté, malgré le fait que Demi Rose ne soit pas le seul modèle à collaborer avec l’entreprise, nous trouvons également d’autres personnalités médiatiques qui ont promu Pretty Little Thing en tant que c’est le cas d’Anastasia Kvitko.

Merci Pretty Little Thing d’avoir cru en moi, ma vision et de lui avoir donné vie. J’espère que la collection vous plaira autant que moi. S’il vous plaît, taguez-moi si vous me voyez ou des vêtements que vous pouvez porter (filles), ” a écrit Demi Rose.

Dans la première vidéo apparaît Demi Rose utilisant plusieurs de ses créations, peut-être ne sont-elles pas toutes, mais chacune de celles présentées est assez révélatrice et coquette, dans les tons rouge, noir, orange et plusieurs couleurs dans un même tissu sont les tons qu’il manipule apparemment, donc on en voit cinq .

Autant des vêtements que des robes, des jupes et en plus des maillots de bain, c’est ce que l’on retrouvera dans sa nouvelle collection.

Dans les images suivantes de sa publication, nous trouvons plusieurs spectaculaires avec son image gigantesque, il ne fait aucun doute que la belle femme britannique est née pour être mannequin, à partir du moment où elle a décidé de déménager aux États-Unis pour commencer sa carrière de mannequin, elle a commencé avoir des succès.

Il ne serait pas étrange de commencer à voir la belle et voluptueuse Demi Rose apparaître dans différentes publicités à partir d’aujourd’hui.