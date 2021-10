Demi Rose fait du ruban sa meilleure option, « au revoir les intérieurs » | Instagram

Les intérieurs sont superflus, c’est une réalité dans la belle modèle britannique Demi Rose, qui a une nouvelle fois voulu ravir ses followers en mettant en évidence leur absence dans sa tenue et en mettant en valeur sa beauté au maximum.

Faisant du ruban son complice, la belle Demi Rose Mawby Elle a posé pour son photographe le plus coquette, donnant à la fois un air d’innocence avec sa coiffure, ses deux nattes, et son visage innocent qui attire de plus en plus d’internautes.

L’ex du célèbre Tyga a décidé que les intérieurs n’allaient pas avec cette occasion, alors Demi Rose a décidé de mettre un corset qui essayait de contrôler ses charmes et en montrait beaucoup, notamment en montrant l’absence d’intérieurs. Le joli corset donne l’impression d’être assez petit pour les courbes de Demi, il a donc fallu beaucoup de ruban pour l’attacher sur le devant.

La beauté britannique a complété sa tenue avec des jeans assez originaux, style mommy jeans et avec des croix noires dessus, faisant probablement déjà allusion à Halloween, une date qui est sur le point d’arriver.

Demi Rose Elle a montré son visage assez naturel et savait que son corset était suffisamment frappant pour ne plus nécessiter d’accessoires, ce qui était suffisant pour faire la lumière sur les réseaux sociaux immédiatement.

REGARDEZ L’AUTRE PHOTO DE DEMI ICI

Demi Rose fait du ruban sa meilleure option, « au revoir les intérieurs ». Photo : Instagram.

La photographie a été partagée par Demi il y a 18 heures sur son compte Instagram officiel et a déjà dépassé les 270 000 réactions sur le célèbre réseau social. Même des stars comme Lyna Pérez ont réagi et commenté le charme de la Britannique Kim Kardashian.

Les adeptes de l’influenceuse également en ont profité pour remplir leur boîte de commentaires de compliments, de cœurs et autres pour la belle Demi Rose ; ses photos ont toujours un impact sur les réseaux sociaux.

Cette belle femme avec ses déjà plus de 18 millions de followers est l’une des plus aimées sur Instagram, sa beauté et son beau visage ont fait que Demi Rose a atteint les coins les plus éloignés du monde et a des followers de nombreuses nationalités.

Quelque chose que les adeptes de cette belle femme adorent, c’est la façon dont elle mélange sa beauté avec celle des endroits les plus majestueux du monde, car il convient de noter que Demi aime voyager et voir de nouveaux endroits et surtout les partager avec ses adeptes.

Dans ses réseaux sociaux, nous pouvons voir comment l’influenceuse a parcouru le monde et montré sa beauté dans des endroits vraiment paradisiaques. Elle a également posé avec des tenues caractéristiques de divers endroits, ce qui montre clairement que où qu’elle soit, elle est vraiment une belle femme.

Bien qu’encore très jeunes, les médias sociaux ont vu la croissance de Demi Rose et ils ont clairement indiqué qu’au fil des ans, elle était de plus en plus belle. Elle a toujours été une belle femme ; Cependant, auparavant, elle était plus mince et maintenant c’est une femme assez voluptueuse, ce que les internautes adorent.

Pour son style et sa silhouette sinueuse, cette belle femme a été comparée à Kim Kardashian West elle-même ; mais la plus proche de la famille est Kylie Jenner, car il est dit que Demi a peut-être été la troisième en lice entre elle et le célèbre rappeur Tyga.