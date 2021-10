Demi Rose met en valeur ses courbes en tenue de cuir pour Halloween | INSTAGRAM

Enfin, la date tant attendue des célèbres est arrivée pour sortir leurs plus beaux costumes et dans ce cas le mannequin britannique Demi Rose a décidé de rester simple et séduisante dans une tenue selon laquelle elle la mettait en valeur. courbes.

C’est ainsi qu’elle nous a partagé une image très bien accueillie par ses fans, dans laquelle elle faisait profiter tout le monde de ses courbes grâce à une tenue en cuir noir qui avait d’ailleurs un conception Assez intéressant et digne d’un divertissement comme celui-ci.

Pour beaucoup de gens, il semblait que Demi Rose devait aimer le rock, car ladite tenue ressemble à « metalhead ou rocker », mais bien sûr comment sont-elles dans le style coquette du rock? Influenceur qui surprend parfois son public avec des goûts auxquels personne ne s’attendait, comme lorsqu’il nous a montré les autocollants qu’il a mis sur son ordinateur portable.

Mais cette fois, il ne s’agit pas de « monas chinois », mais de ce tenue de rockeur qui jusqu’à présent a été très apprécié par ses fans et qu’il a également reçu des likes et des commentaires de ceux qui l’admirent et qui suivent son travail de près.

Il ne fait aucun doute que Rose n’arrête pas de nous surprendre et dans ses histoires, elle a également partagé des images d’un de ses amis qui s’est déguisé en poupée de ‘The Squid Game’ quelque chose qu’elle a apparemment beaucoup aimé, car elle ne pouvait pas s’en empêcher. mais partagez-le avec nous.



Demi Rose partage cette tenue qu’elle avait l’habitude de sortir le samedi d’Halloween.

De plus, il a également partagé avec nous qu’il mangeait récemment des crêpes végétaliennes, un aliment qui a l’air assez délicieux et que j’apprécie sûrement au maximum accompagné de fruits tout cela pour être aussi sain que possible et garder sa silhouette aussi attrayante que possible continuer avec sa création de contenu affectueux.

Hier encore, il a partagé une autre séance photo très bien reçue et qui a suscité beaucoup d’attention et de collaboration avec la marque avec laquelle il collabore, ‘Pretty Little Thing’ qu’il a représenté de manière spectaculaire et qui est également très fier d’avoir le sélectionné dans le cadre de son équipe de travail.

Dans Show News, nous vous recommandons de ne pas attendre pour continuer à profiter et à découvrir les incroyables instantanés résultant de séances photo pleines d’efforts et de dévouement de ma British Rose qui a dépassé les attentes du public Internet.