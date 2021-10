Demi Rose mettrait Adam dans le pétrin au paradis, le fruit ? | Instagram

C’est ce que sont devenus les adeptes de Demi Rose après avoir vu comment le modèle britannique est devenu leur fruit défendu. Demi Rose Mawby cela prouvait qu’une fois de plus, il causerait certainement des ennuis à Adam au paradis.

La star des réseaux sociaux a partagé une séance photographique avec des internautes au cours de laquelle on a tenté de faire de la pomme, le fruit défendu, le protagoniste ; cependant, ce sont les courbes de Demi Rose ceux qui sont devenus le fruit défendu.

L’ex de Tyga Il a posé pour les réseaux sociaux dans quelques photographies dans lesquelles il jouait avec une pomme rouge et juteuse qu’il rapprochait et éloignait de ses lèvres, invitant les internautes à tomber dans l’interdit. Demi a posé sur un fond rouge où se détachaient une porte verte et un peu de végétation, bien que simple, avec la beauté du modèle il semble que l’on soit dans le même paradis.

Pour l’occasion, Demi Rose a choisi un bel ensemble d’intérieurs deux pièces en rouge profond, où la dentelle était prédominante et laissait une grande partie de la peau de cette belle femme visible.

Photo : Instagram.

L’influenceuse a également montré sa silhouette sinueuse au maximum et ses charmes à la place, elle a complété son image avec un maquillage assez naturel et ses cheveux parfaitement coiffés, Demi Rose était plus que coquette avec l’appareil photo.

Demi Rose a commencé sa carrière de mannequin très jeune. C’est la beauté naturelle de la jeune Rose qui la fait rapidement accepter par les agences de mannequins.

Beaucoup assurent que la beauté de Demi est plastique, mais les photographies du passé montreront qu’elle a toujours été une femme extrêmement belle avec ce visage d’innocence caractéristique qui a captivé ses disciples. Ce qui a radicalement changé au fil du temps, c’est le volume de sa silhouette. style.

En dépit d’être mannequin et de briller dans ses séances photos, Demi Rose n’a pas eu la même chance sur les podiums. Par le passé, il a tenté de faire partie d’eux avec Oh Polly !, mais la critique n’était pas du tout noble envers la star.

Demi Rose a décidé de prendre les choses avec humour et de rire de ce qui s’est passé quelque temps plus tard, la star a partagé que c’était un mauvais moment pour elle, qu’elle avait peu d’avoir perdu sa mère et qu’ils lui ont donné des chaussures trop hautes et trop grandes , il lui était donc presque impossible de marcher avec eux.

Même si Demi était vraiment magnifique, sa démarche inquiétait les personnes présentes et donnait l’impression qu’elle pouvait tomber à tout moment ; heureusement, ce n’était pas le cas. Le podium est passé d’un rêve pour le célèbre à un cauchemar, qui n’a apparemment pas essayé de revivre, même si ce serait un véritable défi de briller car beaucoup ne s’y attendent pas.