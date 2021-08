Demi Rose montre ses énormes charmes de sa nouvelle collection

in

Demi Rose montre ses énormes charmes dans sa nouvelle collection | Instagram

La belle mannequin d’origine britannique Demi Rose, a partagé un nouveau contenu sur son Instagram où elle a décidé de la montrer énormes charmes à travers l’une des tenues qu’elle a réalisées en collaboration avec Jolie petite chose.

Pendant quelques années que Demi Rose, Il est devenu une célébrité sur les réseaux sociaux, grâce à ses courbes de rêve, qui à plus d’une occasion ont laissé plus d’un de ses fans le cœur battant.

Il y a quelques jours le maquette La Britannique a partagé sa collaboration avec cette célèbre marque, avec qui elle a longtemps travaillé comme mannequin, Rose n’est pas la première fois qu’elle collabore avec une marque de vêtements et ce n’est pas la seule fois.

D’autres stars et mannequins célèbres ont eu l’occasion de promouvoir des marques importantes, c’est plus que d’habitude avec les mannequins de défilé qui font continuellement la promotion de vêtements et d’autres produits sur leurs comptes Instagram.

Il y a seulement quatre heures, il a rendu publiques ces images, où une fois de plus ses charmes sont les protagonistes de la publication.

Amoureux de ce magnifique ensemble deux pièces de ma collection Pretty Little Thing », a écrit Demi Rose.

Demi Rose Mawby Elle porte une tenue deux pièces, un pantalon moulant à la taille et aux hanches, mais ample en descendant, ce qui a sûrement attiré le plus l’attention était la partie supérieure de sa tenue, cela semble être une pièce comme un maillot de bain, puisque seulement couvre vos charmes car les bretelles sont assez petites et fines.

Dans sa publication, il est sur le point d’atteindre 200 000 likes, en plus des cœurs rouges, il a près de 1500 commentaires.

Ces images conquièrent n’importe qui surtout parce que leurs courbes ont tendance à captiver des millions de personnes, comme elles le font depuis qu’il a commencé avec son compte sur Instagram.

À la fois Photos Elle pose devant un mur de pierre, grâce au fait que c’est sur le point de se coucher la lumière qui est appréciée finit par être assez romantique.

Dans la deuxième image, qui est un gros plan, on peut voir sa beauté d’un peu plus près, surtout ses charmes qui sont un peu exposés dans la partie “inférieure” de son vêtement.

Les designs qu’il a réalisés en collaboration avec la marque ont leur cachet caractéristique, c’est-à-dire qu’ils ont tous quelque chose en commun, le fait de montrer leurs charmes et leurs courbes de rêve.