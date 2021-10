Demi Rose porte un joli maillot de bain perdu dans son « bum bum » | Instagram

C’est ainsi que se terminait le magnifique maillot de bain de la belle mannequin britannique Demi Rose, qu’elle portait comme un simple accessoire parmi ses courbes proéminentes et son énorme beauté.

L’une des reines des réseaux sociaux a estimé qu’il était temps d’accélérer une nouvelle fois le cœur de ses followers et c’est pourquoi la belle Demi Rose Il a partagé deux nouvelles photos sur son compte Instagram officiel.

La belle ambassadrice de Pretty Little Thing a décidé de remettre aux internautes deux photos supplémentaires partageant sa beauté, pour lesquelles elle a choisi de porter un magnifique maillot de bain blanc exotique. Le mannequin l’a placé stratégiquement entre ses courbes pour faire sensation chez ses followers, puisque la partie inférieure s’est retrouvée perdue entre ses courbes, tandis que la partie supérieure laissait beaucoup de ses charmes en vue.

Le maillot de bain une pièce ajusté en Demi Rose Mawby Il délimitait parfaitement ses courbes et sa petite taille et faisait paraître la star des réseaux sociaux au maximum. La célèbre femme a complété son image avec un joli sac en chaîne rouge qu’elle a posé sur son épaule et ses cheveux décontractés.

Pour cette séance photo, la belle Demi Rose s’est installée dans un de ses endroits préférés, la plage et c’est depuis le sable qu’elle a posé sous différents angles pour l’appareil photo ; le bleu du ciel et de la mer ne faisait qu’un avec sa beauté.

Demi a décidé de poser sur le dos, pour montrer ses « bum bum » au maximum et de face dans un formidable « gros plan » jusqu’au décolleté coquette du maillot de bain. Deux images qui se sont avérées être un succès sur son compte Instagram officiel. La publication a été faite il y a 17 heures et a dépassé le demi-million de réactions sur le célèbre réseau social.

Cette belle femme sait qu’avant des images comme celle-ci les mots sur et c’est pourquoi elle n’a fait aucune description des photographies, mais ses adeptes avaient plus de mots pour remplir l’étoile d’éloges.

Apparemment, la belle Demi passe quelques jours de congé en Californie, car ces photographies ont été capturées à Laguna Beach, tandis que la veille, elle a été capturée à Beverly Hills et peu de temps auparavant, au Mexique.

Rose aime voyager, découvrir de nouveaux endroits et surtout partager ces expériences avec ses abonnés à travers les photographies qu’elle partage sur les réseaux sociaux où elle combine les merveilles du monde avec sa beauté.

La vérité est que la pandémie de Covid-19 a été assez désagréable pour la belle britannique, puisque les voyages sont l’un de ses passe-temps favoris et qu’elle a dû rester longtemps à la maison ; cependant, il n’a jamais cessé de gâter les internautes.

Demi Rose Elle fait partie des chouchous des réseaux sociaux, son visage innocent et son corps voluptueux en font la femme parfaite pour ses millions de followers qui la connaissent à chaque instant. En conséquence, bien qu’elle soit une femme de peu de mots, Demi leur donne progressivement plus de connaissances sur elle à travers des images, un jeu que les réseaux sociaux aiment vraiment et il y aura sûrement plus de ce beau modèle pendant beaucoup plus longtemps.