Demi Rose porte une résille sur ses gros charmes et les couvre à peine

Demi Rose porte des résilles sur de gros charms et les couvre à peine | INSTAGRAM

Avec beaucoup d’enthousiasme pour terminer le mois d’octobre avec le maximum de beauté possible, la belle maquette Britanique Demi Rose a partagé avec nous trois photographies dans lesquelles elles apparaissent comme mannequins pour la marque dont elle est ambassadrice Jolie petite chose.

Par ailleurs, la jeune femme s’est également chargée de labelliser sa maquilleuse et la personne en charge de garder ses cheveux aussi beaux qu’on peut le voir dans toutes les pièces de divertissement qu’elle partage, deux personnes dont elle est très fière de faire partie. d’équipe, parce qu’ils sont eux, qui la font se sentir si belle et si sûre d’elle avec les résultats incroyables de ses efforts.

Bien sûr, il convient de mentionner que la jeune femme n’a pas besoin de grand-chose pour être parfaite et encore moins de ses fans qui l’observent déjà comme l’une des plus belles femmes qu’ils aient vu de toute leur vie. La même chose s’est produite dans ces instantanés dans lesquels elle apparaît avec un chemisier de rapporter à propos d’eux charmes.

La jeune femme a dû utiliser ses mains pour couvrir ces détails qui pourraient lui coûter une pénalité sur la plateforme photo Instagram tout cela pour s’occuper de son profil officiel, qui compte déjà plus de 18,3 millions de followers, ce qui le rend d’ailleurs très heureux.

Sur la première des photos, on peut voir que la jeune femme a utilisé son visage le plus coquette et pour la seconde d’entre elles elle a soufflé un baiser à tous ses admirateurs, à qui elle dédie toutes ses œuvres avec une grande affection et pour qui elle se trouve comme l’un des influenceurs les plus importants dans le monde du divertissement et des réseaux sociaux.

Mais le meilleur de tous est venu dans le dernier des clichés car il a utilisé ses deux mains pour se couvrir à peine et a réussi à faire monter la température de tous les internautes qui parcouraient l’application et ont trouvé ce récent post.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES 3 PHOTOS PHOTOS



Demi Rose adore le mannequinat pour ses fans et pour la marque PLT.

Il ne fait aucun doute qu’elle a beaucoup de popularité en seulement une heure elle a réussi à dépasser les 100 000 likes et le nombre augmente de plus en plus, atteignant près de 200 000 interactions maintenant, en plus des milliers de commentaires où ils la félicitent, expriment leur l’amour, le soutien et bien sûr où certains de ses collègues modèles sont également arrivés pour souligner à quel point ils aiment sa façon de modeler.

L’un des visiteurs de son profil était Lyna Pérez, une autre excellente créatrice de contenu pour le public américain et de plus en plus de Latino-Américains qui découvrent tout ce qu’ils font pour ceux qui la suivent sur Internet et aussi tout ce qui existe dans sa page de contenu exclusif. .

Bien sûr, ces images ne pouvaient pas manquer dans ses histoires Instagram, elle considère qu’il est nécessaire de partager, comme un petit avant-goût de ce que nous pourrions obtenir en cas de paiement sur cette page de contenu à laquelle elle nous invite tant.