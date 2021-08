in

Demi Rose pose face contre terre en maillot de bain, charme dans l’air ! | Instagram

Une fois de plus, la belle mannequin du continent européen, Demi Rose, a volé plusieurs soupirs avec une publication dans laquelle elle est face contre terre, exhibant ses charmes postérieurs grâce au maillot de bain qu’elle portait et qui se perd parmi elle. charmes voluptueux.

Cette publication exotique a été partagée sur son compte Instagram officiel, le 30 juillet 2018, avec plus de 400 000 cœurs rouges qui se sont sûrement accélérés lorsqu’il l’a vue.

Avec ce contenu la coquette et la voluptueuse Demi Rose Cela montre pourquoi il est l’une des célébrités préférées des internautes qui lui ont écrit plus de 2 mille commentaires, contrairement aux likes ici où il n’y a qu’une réaction par personne, une seule personne peut mettre plusieurs commentaires.

La vie est trop belle et assez pour toujours sourire, c’est quelque chose qu’il a décrit dans sa publication, qui sont des admirateurs de cette beauté née dans le Royaume-Uni Ils sauront qu’elle a un fort penchant pour la méditation et que pour elle tout est paix et amour, le mieux est qu’elle le projette dans son contenu.

Si grand est l’amour que Demi reflète que si elle compte Seuls les fans Il n’a aucun coût pour les personnes qui y souscrivent, comme l’a fait Ana Cheri, autre star bien connue des réseaux sociaux comme la Britannique.

Demi Rose Mawby est allongée sur des matelas qui semblent être en plastique, le modèle est monté à bord d’un yacht, vêtu d’un minuscule maillot de bain qui se perd entre elle énormes charmes et laisse en vue cette partie frappante de son corps.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Plusieurs des commentaires qu’il a reçus sur l’image il y a quelques années proviennent de ses abonnés les plus fidèles qui sont ravis d’avoir trouvé son compte et de pouvoir le regarder.

Son maillot de bain est si petit qu’on le remarque à peine, il semble qu’il ne porte rien, il s’agit d’ailleurs de deux pièces et d’une jolie couleur lavande.

Pense à moi s’il te plaît”, “C’est une blague de voir quelqu’un d’aussi beau que cette femme allongée dans son lit”, “Quelle beauté de femme”, ont écrit certains fans.

Depuis quelques temps on observe que ses publications sur les réseaux sociaux ont un peu diminué, sans doute parce qu’elle fait plus attention à sa page de contenu spéciale que sur Instagram, pourtant elle est assez active dans ses stories.