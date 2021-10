Demi Rose rend ses grandes beautés très mignonnes et décontractées | INSTAGRAM

L’un des modèles Internet les plus appréciés des utilisateurs est sans aucun doute le Britanique Demi Rose, qui a réussi à gagner le cœur des internautes grâce à sa façon coquette de partager du contenu, que ce soit des photos ou des vidéos sur son profil Instagram et divers réseaux sociaux.

A cette occasion, nous aborderons sa dernière publication dans Instagram, une photographie avec laquelle elle s’est chargée d’avoir l’air décontractée mais en même temps belle, portant fièrement un ensemble orange de la marque Jolie petite chose, dont est ambassadeur officiel et avec qui il collabore depuis quelques mois.

La photographie a réussi à attirer l’attention de plus de 280 000 personnes qui lui ont déjà donné leurs goûts et de nombreux autres utilisateurs étaient présents dans la zone de commentaires, exprimant leur grande affection pour la jeune femme et bien sûr aussi quelques compliments avec lesquels ils ont cherché à attirer votre attention.

Ils ne pouvaient pas manquer leurs collègues modèles comme Lyna Perez et plus, qui sont-ils immédiatement présents pour la soutenir, entre eux ils forment une communauté très unie et toujours à l’écoute les uns des autres

Mais ce n’est pas tout car la jeune femme portait aussi et dans ses mains une de ses boissons préférées, un matcha, alors elle a joué avec les mots et a exprimé que ses fans « veulent du matcha », une petite blague que ses admirateurs ont adoré et cela montre son grand sens de l’humour.

Outre les histoires, nous pouvons trouver ce que le fille célèbre Elle a demandé des avis sur la couleur de cheveux qu’elle devrait utiliser maintenant, car elle est déjà fatiguée d’être brune en pensant à un grand changement.

Elle a avoué que sa maison lui manque car elle a beaucoup voyagé et depuis son manoir, elle parvient à avoir certains des plus beaux paysages et des couchers de soleil incroyables qui la remplissent de joie et de joie.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO DE COQUET



Demi Rose modèle pour ses fans sur Instagram chaque fois qu’elle en a l’occasion.

Il a également partagé des vidéos de ses animaux de compagnie, un chiot et quelques chatons plus que gâtés, montrant que dans sa vie personnelle il est aussi une personne douce qui ne cesse de donner de l’affection à ses proches.

Elle a partagé une image dans laquelle elle s’entraînait et s’étirait avec l’un de ses meilleurs amis et entraîneur personnel qu’elle considère comme l’un des meilleurs au monde.

De plus, je ne peux pas rater une photo de la pièce où il a ses instruments et où il exerce habituellement un peu de ses compétences en musique. Bien sûr, il nous a également fait visiter son patio et nous a encore montré, dites-nous à quel point il l’a bien décoré, pour lequel il a investi beaucoup d’argent et de temps.

Il ne fait aucun doute que cette jeune femme a tout pour continuer à nous faire plaisir et à livrer les contenus les plus coquettes sur Internet, Demi Rose est l’une des meilleures et elle n’arrête pas de faire son travail de manière excellente et nous le partagerons avec vous ici sur Show News.