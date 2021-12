Demi Rose ressemble à une cow-girl et plus que ça

Demi Rose ressemble plus à une cow-girl, « boutons sans fermer » | INSTAGRAM

« Elle a été montrée comme une cow-girl et plus que ça », la belle mannequin britannique Demi Rose a captivé les cœurs sur les réseaux sociaux grâce à une photographie qui circule et la laisse ressembler à une jolie cow-girl qui a oublié de fermer complètement ses boutons.

Demi Rose Mawby Elle a décidé de reprendre comme thème de ses photographies un climat sec et très chaud comme le désert ou le vieil ouest et au milieu de tout cela, son énorme beauté a brillé lorsqu’elle est devenue une cow-girl à part entière.

L’influenceuse a également posé comme une professionnelle de la photographie qui montre qu’elle remonte à quelques années, puisque le visage et la silhouette de Demi dénotent plus jeune qu’elle ne l’est actuellement.

Le mannequin professionnel portait de longs cheveux bruns abondants et un maquillage assez naturel qui mettait définitivement en valeur le geste attrayant que la star d’Instagram a tourné vers la caméra avec un regard intense.

Pour l’occasion, la belle Demi Rose a choisi d’habiller sa partie inférieure avec du denim, tandis que la partie supérieure était complétée par un chemisier marron de type denim, de même que ses boutons n’étaient que des ornements car il paraissait complètement ouvert, faisant clairement comprendre que ce belle femme ne portait pas d’intérieurs, alors ses courbes sont devenues les protagonistes de la photographie.

Demi Rose ressemble trop à une cow-girl, « boutons dézippés ». Photo : Instagram.

L’image a tellement plu aux abonnés de l’influenceur qu’ils l’ont sauvée pour la publier sur un compte d’abonnés sur Instagram où ils peuvent admirer encore et encore son énorme beauté et où ils en ont profité pour la remplir de commentaires.

Il devient plus qu’évident comment Demi Rose Il a traversé les frontières en observant les différentes langues dans lesquelles il reçoit des commentaires de toutes sortes, flattant sa beauté et même osé. Malgré son jeune âge, la femme britannique est célèbre dans de nombreux coins du monde que vous n’auriez même pas imaginé.

Les réseaux sociaux ont été un tournant si bien que l’ex de Tyga, son visage, son image et son anatomie imposante sont devenus un « boom » au milieu de l’émission et ont même été comparés à d’autres belles célébrités telles que Kim Kardashian, Joselyn Cano et Anastasia Kvitko.

Demi Rose est actuellement l’une des gâtées sur Instagram, où elle compte plus de 18 millions de followers qui sont constamment à la recherche de nouveaux contenus qu’ils pourraient recevoir de cette femme. En correspondance avec sa fidélité, Demi partage constamment du contenu dans son fil et des histoires qui lui permettent d’en savoir peu à peu plus sur cette belle femme.