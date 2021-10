Demi Rose se fait passer pour une cow-girl coquette en maillot de bain, des charmes dans l’air

in

Demi Rose se fait passer pour une cow-girl coquette en maillot de bain, charmes dans l’air | INSTAGRAM

Le magnifique modèle britannique Demi Rose a montré qu’elle avait de nombreuses facettes portant des tenues très différentes et parfois avec des looks que nous n’aurions jamais imaginé voir en elle et cette fois, quelque chose s’est passé comme ça, nous devrons donc le partager avec ses fans.

Si vous vous considérez comme un admirateur de la jolie influenceuse Ce sera sûrement une excellente nouvelle, il s’agit d’une nouvelle publication sur son Instagram officiel dans laquelle elle apparaît comme une cow-girl coquette avec seulement un chapeau et la partie inférieure d’elle maillot de bain noir.

Bien sûr grâce à cela leur charmes Ils étaient totalement gratuits, cependant il a dû les couvrir avec ses bras pour éviter toute pénalité sur la plate-forme de photographie, bien que dans la deuxième et la troisième photographie, il apparaisse sous des angles que je n’ai pas besoin de couvrir et le résultat le plus coquette pour son public.

Immédiatement après la publication, elle a reçu des centaines de milliers de likes en quelques minutes, cela a commencé à croître de manière impressionnante, c’était quelque chose d’inattendu, mais ce qui a été reçu avec la plus grande affection par ce public qui attend toujours qu’elle télécharge quelque chose de nouveau.

En fait, c’était assez intéressant de pouvoir observer ce divertissement, car normalement je n’utiliserais pas un chapeau de ce style même certains pensaient qu’il pouvait être comparé à une jeune femme de Culiacán, grâce à sa silhouette ajoutée au chapeau.

De plus, dans ses stories Instagram, il a publié qu’il se trouvait dans un restaurant très intéressant dans lequel on lui servait un plat dans une noix de coco en l’utilisant comme assiette.



Demi Rose fait profiter ses fans avec des looks différents.

Nous avons pu apprécier qu’elle se trouvait dans un hôtel très intéressant fait de bois et de ressources naturelles qui la fait voir comme une expérience naturelle l’une des choses que cette belle Influenceuse aime le plus, qui aime la nature avec elle.

Il ne faut pas oublier que cette jeune femme a commencé à télécharger des photos pour le plaisir, mais réalisant toute l’attention qu’elle a reçue et le soutien des internautes, elle a décidé d’en faire son métier et maintenant elle en profite à fond, laissant derrière elle cette étape dans laquelle elle n’avait pas d’amis.