Demi Rose s’exhibe dans le maillot de bain à diamants de la piscine

Demi Rose s’exhibe en maillot de bain piscine diamant | Instagram

La coquette maquette Demi Rose l’a sans aucun doute fait exploser cette fois, car elle portait l’un de ses maillots de bain les meilleurs et peut-être les plus chers avec lequel elle a réussi à laisser plus d’un de ses followers la bouche ouverte et aussi avec une température élevée.

C’est vrai, encore une fois le modèle Britanique, Demi Rose, s’est moquée de la c3nsura du célèbre réseau social Instagram en partageant une photo avec celles qui se sont montrées dans l’un de ses meilleurs maillots de bain.

Depuis Playa del Secreto, le mannequin de 25 ans a été vu extrêmement beau et profitant d’un bel après-midi au bord de la piscine.

Bien sûr, sa publication est rapidement devenue une sensation parmi les internautes qui ont remercié Rose de leur avoir permis d’apprécier sa silhouette, sa publication dépassant bientôt les 100 000 likes en seulement quelques heures de partage.

A noter que le mannequin britannique Demi Rose est au Mexique depuis plus d’une semaine et a cette fois fait monter la température sur Instagram en exhibant sa silhouette vêtue d’un maillot de bain deux pièces composé uniquement de délicates chaînes et de diamants.

Comme vous pouvez le constater, Demi Rose Mawby est avant tout une voyageuse et après avoir passé des mois confinée au Royaume-Uni et à Ibiza à cause de la pandémie de coronavirus, elle a de nouveau parcouru le monde.

Il reprend également ses activités après avoir perdu ses deux parents en 2019 et en effet dans une interview, il a affirmé qu’affronter le confinement immédiatement après le duel était un moment de beaucoup de réflexion.

Devoir s’occuper de la maison de mes parents et vendre leurs affaires était une période vraiment triste pour moi. Je voulais partir en voyage, mais j’ai passé trois mois à Londres pour faire face à ce qui s’était passé et ça a été un moment de réflexion », a-t-il déclaré.

Il convient de mentionner que chaque année, il se rend au Mexique et envisage depuis longtemps de devenir un YouTuber de voyage.

À la fin de 2019, il a visité l’exclusif Costa Careyes à Jalisco, cependant, il est maintenant retourné dans les destinations paradisiaques de la Riviera Maya et sa tournée 2021 comprend déjà Tulum, Cobá et Mérida.

Dans une autre de ses cartes postales, elle laissait peu de place à l’imagination lorsqu’elle posait dans une piscine et ne portait qu’un short, un maillot de bain noir et une jupe à bretelles, et complétait sa tenue avec un collier en or, des bracelets en cuir et des accessoires pour cheveux.