Demi Rose suscite des rumeurs de fiançailles avec le dernier instantané révélateur

La mannequin Instagram Demi Rose Mawby a posté un gros plan d’une bague qu’elle porte, amenant les fans à spéculer sur des fiançailles, même si la bague n’était pas à son annulaire. Il semble également que ce soit la même bague qu’elle porte sur plusieurs de ses photos. Le post du 4 octobre vient de donner un gros plan sur le bijou géant qu’elle porte sur son majeur gauche.

Mawby, qui compte plus de 18,1 millions de followers, n’a inclus que le mot « Soft » dans la légende. Elle a également tagué la société de vêtements, Pretty Little Thing, avec laquelle elle a un partenariat de marque. La balise de localisation de la photo était Tulum, au Mexique, où Mawby semble avoir passé la majeure partie du mois d’octobre. Le mannequin britannique a posté une photo de l’extérieur du Beverly Hills Hotel le 14 octobre, elle est donc de retour aux États-Unis

Alors qu’une grande majorité des commentaires sur la photo où les fans laissaient des emojis de cœur et de feu, The Blast a trouvé quelques fans se demandant si la bague était un indice de quelque chose de grave. « Anneau de mariage ? Félicitations », a écrit l’un d’eux. « UN ANNEAU!!! » une autre personne a simplement écrit. Cependant, la bague est apparue dans de nombreuses autres photos partagées par Mawby. C’est même visible dans une nouvelle photo qu’elle a postée dimanche depuis Laguna Beach, en Californie.

Mawby, 26 ans, est originaire de Birmingham, en Angleterre, et est mannequin sur les réseaux sociaux depuis huit ans. Elle est sortie avec le DJ Chris Martinez en 2019, mais ils ont rompu après deux ans ensemble. « Malheureusement, Demi et son petit ami Chris Martinez se sont séparés. Ils sont devenus amis et continuent de se soutenir tout au long de leur carrière. Demi est célibataire et très heureuse de travailler sur sa carrière aux États-Unis », a déclaré un représentant de Mawby au Daily. Mail récemment.

Dans une interview avec BBC Radio 1 Newsbeat en juin, Mawby a déclaré qu’elle utilisait sa plate-forme pour « élever les gens » après qu’une tragédie a secoué sa vie. En 2019, ses parents sont décédés à seulement sept mois d’intervalle. « J’utilise [my platform] pour élever les gens parce qu’après ce que j’ai vécu, je veux que les gens aient une vision plus positive de la mort et ne la voient pas comme une mauvaise chose », a-t-elle déclaré à Newsbeat.

Elle n’a jamais pensé non plus qu’elle serait célèbre pour ses photos de bikini maigres. « Je ne m’y attendais pas quand j’étais plus jeune, mais c’est quelque chose avec lequel j’ai dû apprendre à vivre », a déclaré Mawby. « J’ai toujours voulu me lancer dans le mannequinat et quand je suis finalement arrivé là-bas, je l’ai classé comme une bénédiction parce que j’ai grandi en étant victime d’intimidation et n’avais pas beaucoup d’amis du tout. »

Une partie de ses revenus provient de ses publications sponsorisées, mais elle a également récemment rejoint le site d’abonnement OnlyFans. Elle a déclaré à Newsbeat qu’elle souhaitait partager des vidéos d’elle-même en train de cuisiner ou de jouer d’instruments en sous-vêtements. « Je prends enfin plus de contrôle créatif et d’être artistique, je trouve mes tournages amusants et ils [the subscribers] sont satisfaits de ce que je mets là-bas « , a-t-elle déclaré à Newsbeat. » Cela me donne l’impression d’avoir du pouvoir. «