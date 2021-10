Demi-session d’octobre : sorties en plein air au Royaume-Uni, du surf aux sports d’hiver

Amusez-vous au grand air (Photo: Metro.co.uk)

La mi-session est le moment idéal pour éloigner les enfants de leurs écrans et les plonger dans les grands espaces.

Sauf quand il s’agit d’attractions en plein air aussi excitantes que celles-ci, il n’y aura pas de traînée.

Transformez ce semestre en une aventure palpitante avec des promenades dans les bois, des cours de surf au sommet des montagnes et des pistes cyclables époustouflantes.

De plus, nous sélectionnons certains des terrains de jeux d’aventure les plus exaltants du Royaume-Uni, et certains d’entre eux organisent même des événements spéciaux pour Halloween.

Il y a même une promenade magique dans la Forêt Interdite pour les fans d’Harry Potter…

Promenades d’explorateur de Chatsworth

Il y a de l’exploration à faire

Profitez au maximum de l’air frais et de la vue sur les bois lors d’une série de randonnées d’automne aux côtés des rangers du domaine de Chatsworth. Explorez les nouveaux sentiers à travers Stand Wood au cours d’une promenade de trois kilomètres, adaptée aux enfants de cinq ans et plus.

Ou dirigez-vous vers la basse-cour pour rencontrer les animaux et participez à des travaux manuels effrayants tout au long de la mi-session, et osez monter la caravane d’Halloween dans Warlock Wood. Recherchez également les promenades de collecte de graines, avec une session de collecte et de mise en pot de graines.

Différentes dates, Chatsworth Estate, Derbyshire, chatsworth.org

Séances au coucher du soleil à Go Ape

Parfait pour les petits singes (Photo : Rachel Keenan)

La forêt s’anime au crépuscule pour les Sundown Sessions de l’attraction de la cime des arbres. Ce mois-ci, les sessions du soir commencent dans des centres à travers le pays.

Attaquez-vous aux hautes plates-formes au coucher du soleil ou affrontez les tyroliennes sous une couverture d’étoiles dans les immenses terrains de jeux d’aventure.

Quotidien, dans tout le pays, goape.co.uk

Le terrain de jeu d’aventure du château perdu

Jouez toute la journée (Photo : Jonathan Becker)

Dans le parc des ruines réelles du château de Lowther, l’un des plus grands terrains de jeux d’aventure du pays est parfait pour se défouler dans les bois.

Construit par la société Curious Adventure Play, le château perdu est un écho architectural du bâtiment principal lui-même, construit à partir de 18 000 mètres de bois durable.

Il y a des rampes et des marches et un labyrinthe de tourelles, de tyroliennes, de passerelles et de toboggans. Découvrez également le château et l’exposition racontant son histoire.

Quotidien, Penrith, Cumbria, lowthercastle.org

BeWILDerwood

Aventures dans les bois (Photo : Andrew Kahumbu (Andrew Kahumbu)

Après la tombée de la nuit, il y a un Glorious Glowing Lantern Parade sur les sites de Cheshire et de Norfolk en octobre, où vous pouvez fabriquer votre propre lanterne Boggle Bindle pour aider à éclairer les bois.

Ou, pendant la journée, les cabanes magiques dans les arbres et les énormes tours de jeu en bois bancales sont un endroit idéal pour une aventure dans les bois.

BeWILDerwood est basé sur la série de livres magiques du créateur et auteur Tom Blofeld, avec des toboggans glissants géants, des tyroliennes et d’énormes labyrinthes confus dans lesquels se perdre. Il y a aussi des spectacles de contes, de l’artisanat, la construction de tanières et des activités forestières.

Quotidien, Cheshire et Norfolk, bewilderwood.co.uk

Parc Aventure Snowdonia

Surfer en montagne

Affrontez les vagues en octobre et apprenez à surfer en montagne. Des vagues constantes et parfaites d’eau de pluie galloise récoltée roulent toutes les 90 secondes sur ce site spécialement conçu, conçu pour être l’environnement parfait pour tous les âges et capacités pour apprendre à surfer en toute sécurité.

Rejoignez la sympathique académie de surf – avec des sessions pour les petits éventreurs (âgés de cinq à sept ans) et les Groms (âgés de huit à 12 ans). Il y a la location de combinaisons et de planches, et des vestiaires bien chauds pour se réchauffer par la suite.

Quotidien, Dolgarrog, Nord du Pays de Galles, adventureparcsnowdonia.com

Ecole de glisse

Ski écossais (Photo : Steven McKenna)

Près de 3 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans les magnifiques Cairngorms à l’est, le centre d’activités Lecht est un terrain de jeu naturel. Ils proposent une école de ski du niveau débutant au niveau expert, ainsi que des cours de snowboard et de riglet snowboard, adaptés aux plus jeunes.

Il y a aussi des zones pour les débutants, les intermédiaires et une piste noire pour les skieurs avancés, ainsi que des pistes de VTT avec des sauts en terre et des pistes d’équitation construites à partir de roche.

Quotidien, Strathdon, Aberdeenshire, lecht.co.uk

Harry Potter : Une aventure dans la forêt interdite

Une sortie magique

Rejoignez le monde sorcier sur ce nouveau sentier forestier après la tombée de la nuit peuplé de créatures mythiques et d’incantations effrayantes des films Harry Potter et Les Animaux fantastiques.

Profitez des sons, des lumières et des effets spéciaux spectaculaires qui donnent vie à la magie de la forêt. Cherchez des centaures, un hippogriffe et un patronus dans cette aventure, adaptée à tous les âges.

À partir de mardi, Arley Hall & Gardens, Cheshire, hpforbiddenforestexperience.com

Sentier Altura

Sur ton vélo (Photo : Matty Simpson)

La piste de vélo de montagne la plus longue du Lake District offre une vue sur Derwentwater, Bassenthwaite, Helvellyn et Skiddaw et atteint une altitude de 500 m au-dessus de Keswick.

Conçu pour les cyclistes expérimentés possédant de bonnes compétences hors route, le sentier de 12 milles est divisé en boucles nord et sud, traversant la forêt de Whinlatter Mountain. La location de vélos est disponible sur place.

Quotidien, Whinlatter Mountain Forest, Keswick, forestengland.uk

Château de Kelburn

Ajoutez de la couleur (Photo: Alamy Banque D’Images)

Peu de châteaux ont l’air aussi frappants que Kelburn, la maison du comte de Glasgow, et c’est une journée brillante.

Couverts de magnifiques graffitis brésiliens, les terrains sont également une multitude d’opportunités de jeu, y compris la chasse aux extraterrestres Freaky Forest de ce week-end dans la forêt secrète. Il y a aussi des jeux sur le thème d’Halloween auxquels participer. Les déguisements sont encouragés.

Quotidien, Ayrshire, Écosse, kelburnestate.com

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();