Demi-tour de Covid alors que les scientifiques révisent l’efficacité des tests: «Les études précédentes peuvent être trompeuses» | Sciences | Nouvelles

Une étude a révélé que le test commun peut être efficace à plus de 90 pour cent pour détecter les personnes les plus infectieuses. Cela pourrait expliquer pourquoi certains flux latéraux reviennent négatifs avant que les gens ne reçoivent des tests PCR positifs. Les scientifiques ont affirmé avoir trouvé la réponse à la raison pour laquelle tant de flux latéraux reviennent négatifs avant que les gens ne reçoivent un résultat de test PCR positif.

Ils disent que les tests LFT sont en fait plus précis qu’on ne le pensait à l’origine, mais ne peuvent pas être comparés à la façon dont les PCR fonctionnent directement, car les deux tests fonctionnent différemment.

Les experts ont découvert que les LFT sont probablement efficaces à plus de 80% pour détecter tout niveau d’infection.

Ils soupçonnent également que le LFTS est efficace à plus de 90 % pour détecter la présence de coronavirus chez ceux qui sont les plus infectieux.

Les LFT fonctionnent en détectant le matériel des protéines de surface du virus.

Ils sont très efficaces pour révéler des résultats positifs lorsqu’une personne est contagieuse.

Mais les tests PCR détectent le matériel génétique qui peut rester dans le corps pendant des semaines après qu’une personne n’est plus contagieuse.

Le professeur Michael Mina, de la Harvard School of Public Health, a déclaré : « Il existe un spectre de quantités infectieuses du virus COVID-19 et nous montrons que les LFT sont susceptibles de détecter des cas 90 à 95 % du temps lorsque les gens sont à leur le plus contagieux.

« Les tests pourraient atteindre même une sensibilité de 100 % lorsque les charges virales sont à leur maximum et donc détecter presque toutes les personnes qui représentent actuellement un risque grave pour la santé publique.

« Il est très probable que si le LFT de quelqu’un est négatif mais que sa PCR est positive, c’est parce qu’il n’est pas au stade transmissible maximal. »

Le professeur Irene Petersen, de l’Institut d’épidémiologie et de soins de santé de l’University College de Londres, a déclaré: « Des études antérieures comparant la fiabilité des tests de flux latéral et des tests PCR pourraient être potentiellement trompeuses car un test PCR est un marqueur d’avoir été infecté à un moment donné dans un une certaine fenêtre de temps et ne signifie pas nécessairement qu’une personne est contagieuse lorsqu’elle est testée positive. »

Cela vient après qu’on pensait auparavant que l’efficacité et la précision des LTF avaient été critiquées.

Selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), vous tester pour Covid-19 avec des LFT devrait être une « habitude régulière ».

Le gouvernement vous recommande de vous tester deux fois par semaine avec des LFT.

Mais certains experts remettent en question les conseils du gouvernement.

Ils ont également déclaré qu’il existe un manque de preuves pour soutenir l’utilisation des LFT comme tests de «feu vert» pour permettre des activités et que le meilleur scénario pour les tests serait de les utiliser pour détecter rapidement une infection dans un établissement de santé.

Mais les nouvelles données de la récente étude menée par des scientifiques de Clinical Epidemiology, qui ont produit les résultats selon lesquels les LTF peuvent signaler n’importe quel niveau d’infection chez une personne avec une précision de 80%, ont jeté un nouvel éclairage sur les données précédemment disponibles.

Les experts qui ont mené la dernière étude ont conclu que les LFT sont un outil de santé publique fiable qui devrait être utilisé pour freiner la propagation du coronavirus et aider à prévenir des épidémies plus généralisées.