Demi-tour d’Elon Musk sur Bitcoin: Tesla ne l’acceptera pas pour vendre des voitures; Bitcoin coule, les actions Tesla chutent

Plus tôt cette année, Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, dont 10% ont ensuite été vendus sur le marché libre. Tesla détient le montant restant de Bitcoin sur les livres. (Image: REUTERS)

Elon Musk a une fois de plus alimenté un incendie dans le monde de la crypto-monnaie, mais cette fois, le PDG de Tesla a fait chuter les prix du Bitcoin. Jeudi, le deuxième homme le plus riche du monde a surpris les taureaux de crypto-monnaie en suspendant l’achat de voitures Tesla à l’aide de Bitcoin. Cette décision d’Elon Musk a fait chuter le Bitcoin jusqu’à 15% au cours de la journée pour atteindre un creux de 46000 $, avant de récupérer certaines pertes plus tard. Elon Musk a déclaré qu’il suspendait les achats de véhicules à l’aide de Bitcoin en raison de problèmes environnementaux.

«Tesla a suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a la pire émission de tous les combustibles », a déclaré Elon Musk sur Twitter. Cependant, Musk a assuré qu’il n’avait pas fait demi-tour sur son point de vue sur les crypto-monnaies en général. «La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement», a-t-il ajouté. Plus tôt cette année, Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, dont 10% ont ensuite été vendus sur le marché libre. Tesla détient le montant restant de Bitcoin sur les livres.

Alors que Tesla a maintenant suspendu les transactions utilisant Bitcoin, la société explorera l’utilisation d’autres crypto-monnaies qui utilisent moins de 1% de l’énergie de Bitcoin par transaction, a déclaré Elon Musk. Les rapports suggèrent que l’empreinte carbone annuelle de Bitcoin est presque égale à celle de la Slovaquie. Le Bitcoin a chuté mercredi mais a récupéré des pertes pour se situer à 50 592 $. Malgré la chute, la crypto-monnaie est toujours en hausse de 431% au cours de la dernière année.

Pendant ce temps, le cours de l’action Tesla a clôturé mercredi 4,42% plus bas à 589 $ pièce. Tesla n’était pas seul dans la marche vers le sud. Microstrategy, une autre entité cotée qui détient Bitcoin sur son bilan, a chuté de 6,08%. Coinbase nouvellement coté a également chuté de 6%. Cependant, Elon Musk a déclaré que Tesla ne vendra aucun de ses avoirs en Bitcoin; au lieu de cela, il prévoit d’utiliser la crypto-monnaie pour les transactions dès que l’exploitation minière deviendra plus durable.

Plus tôt la semaine dernière, Elon Musk a été vu mettre en garde les gens sur l’utilisation des crypto-monnaies lorsqu’il a déclaré que les gens ne devraient pas mettre leurs économies dans l’actif. “La crypto-monnaie est prometteuse, mais veuillez investir avec prudence”, avait tweeté Elon Musk. Musk, qui est très populaire parmi les investisseurs particuliers, a également exprimé son soutien à Dogecoin – une crypto-monnaie qui avait commencé comme une blague. Cependant, samedi, apparaissant dans l’émission de sketchs de comédie de fin de soirée Saturday Night Live (SNL), Elon Musk a qualifié Dogecoin de «bousculade» qui a fait baisser le prix du Dogecoin de 22%.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.