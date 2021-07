Demián Bichir demande justice à AMLO pour un militant assassiné – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur Demián Bichir a demandé le président Andrés Manuel López Obrador justice pour le défenseur des droits humains et membre de l’organisation de la société civile “Las Abejas de Acteal”, Simon Pedro Pérez Lopez, assassiné le 5 juillet par balle à Simojovel, Chiapas.

« Des millions de Mexicains continuent d’insister pour avoir un pays meilleur. Selon vous, Monsieur le Président @lopezobrador_, pour le bien de tous, les pauvres d’abord. Et j’ajouterais ; les plus vulnérables et non protégés, comme les communautés indigènes déplacées au Chiapas », a-t-il écrit dans l’un des 5 tweets qu’il a publiés dans la nuit du 6 juillet à cet égard.

Puis il a commenté que le harcèlement constant des déplacés se poursuit et hier matin – le 5 juillet – Simón Pedro Pérez López a été assassiné. En ce moment, ses quatre jeunes enfants et sa femme pleurent comme tous leurs pairs.

« Les 4T ne peuvent pas permettre que cette révolution pacifique soit entachée d’un mort de plus, encore moins d’un autre Acteal. La famille de Simón Pedro Pérez López doit être indemnisée comme les familles des victimes de l’effondrement du métro », a-t-il ajouté.

