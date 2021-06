Demián Bichir jouera dans ‘Chupa’, le nouveau film de Jonas Cuarón – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur mexicain Demián Bichir a rejoint le casting de Chupa, le prochain film que le cinéaste Jonás Cuarón réalisera pour Netflix, qui aura des créatures mythiques dans son intrigue.

Le casting du film est complété par Dominic Mariche, Adriel Manzano et Isabella Patron dans les rôles principaux. Le film raconte l’histoire d’un adolescent (Mariche) qui, alors qu’il rend visite à sa famille au Mexique, découvre et se lie d’amitié avec un petit chupacabra caché dans la maison de son grand-père. Pour sauver la créature, le jeune homme et ses cousins ​​(Adriel Manzano et Isabella Patron) doivent vivre quelques aventures.

« Demián, Dominic, Adriel et Isabella apportent de l’authenticité aux personnages qu’ils incarnent. Ayant grandi au Mexique et aux États-Unis, j’ai la chance d’avoir mes propres expériences de vie pour inspirer les histoires que je raconte. C’est encore plus spécial d’avoir trouvé un casting qui peut donner à Chupa une couche supplémentaire d’authenticité », a expliqué Jonás, fils du réalisateur primé Alfonso Cuarón, dans un communiqué.

En plus de diriger Chupa, Cuarón a écrit le scénario aux côtés de Tim Sexton, basé sur l’idée originale de Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore et Joe Barnathan. Le cinéaste a co-écrit Gravity avec son père avant de réaliser le drame sur l’immigration Desierto.