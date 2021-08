Demian Maia s’accroche toujours à un combat d’adieu à l’UFC

Demian Maia contrat avec le UFC dans une décision unanime de perdre à Belal Mohammed qui a eu lieu dans la carte principale de la UFC 263. Et bien que la légende des poids mi-moyens soit toujours dans le classement, les chances de le revoir à l’intérieur de l’Octogone sont, selon lui-même Dana Blanc, nul.

Pourtant, Maia, sur le point d’avoir 44 ans le 6 novembre, pense que son combat pour la retraite pourrait avoir lieu tant que l’Octogone pourra retourner au Brésil en présence de fans.

Avis

C’est déjà arrivé. L’entreprise a changé sa position et ses plans », a déclaré le Brésilien à Guilherme Cruz de MMA Fighting. J’ai combattu toute ma vie à l’UFC. C’est ma maison. Je veux avoir un dernier combat là-bas, mais je pense que beaucoup dépend de ce qui se passe au Brésil. C’est le sentiment que mon manager et moi avons. S’ils organisent des événements avec des fans ici, alors je pense que l’UFC sera intéressé par ma compétition. J’attends de voir ce qui se passe, mais je veux me battre une dernière fois. Je m’entraîne encore deux fois par jour.

En plus d’avoir été challenger des ceintures de 185 et 170 livres, entre 2014 et 2017, Maia a aggloméré une séquence de sept victoires consécutives parmi lesquelles figurent des noms comme ceux de Jorge Masvidal, Carlos Condit, Neil Magny, Marron mat et Gunnar Nelson.

A défaut de recevoir un combat à la retraite à l’UFC, Maia quitterait l’organisation avec un record de 22 – 11

