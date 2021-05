DeMint met en garde contre le déclin américain lié à la “ mort de la vérité ” ⋆ .

de WND:

“ Les hommes s’identifient comme des femmes et – miraculeusement – les hommes sont des femmes ”

Jim DeMint, chef du Conservative Partnership Institute et ancien sénateur américain de Caroline du Sud, affirme que le déclin de l’Amérique découle de la «mort de la vérité».

DeMint a maintenant écrit «Satan’s Dare» et commenté le statut de la nation et son avenir, dans un commentaire à Real Clear Religion.

«La vérité est le principe fondamental des valeurs judéo-chrétiennes, qui sont le fondement de la civilisation occidentale. Les valeurs judéo-chrétiennes sont tirées de la Bible. Et l’église chrétienne est la seule gardienne de la Bible. Si vous voulez connaître la raison de la mort de la vérité en Amérique, ne cherchez pas plus loin que le déclin du christianisme basé sur la Bible », a-t-il écrit.

Il a cité une fois où lui et sa femme ont visité une église le dimanche de Pâques et ont entendu un étourdissement de la part du prédicateur.

«Après avoir décrit la résurrection miraculeuse et incroyable de Jésus, le pasteur a conclu que ce n’était pas grave si c’était réellement vrai – seulement que nous pensions que c’était vrai. Je me suis souvenu de ce sermon à Pâques lorsque le sénateur Raphael Warnock de Géorgie – un pasteur lui-même – a publié un tweet supprimé depuis qui disait: «Le sens de Pâques est plus transcendant que la résurrection de Jésus-Christ. Que vous soyez chrétien ou non, grâce à un engagement à aider les autres, nous sommes capables de nous sauver »», a expliqué DeMint.

«Rien de plus anti-chrétien ou illogique. Paul, écrivant dans 1 Corinthiens 15: 17-19, a dit: ‘Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine; vous êtes toujours dans vos péchés. Alors aussi ceux qui se sont endormis en Christ sont perdus. Si seulement pour cette vie nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre. »

L’ancien sénateur a expliqué l’évidence: «Ce que nous croyons de la vérité ne change pas ce qui est vrai. Ce que nous croyons de la réalité ne change pas ce qui est réel. Il n’y a pas de meilleur exemple d’arrogance et d’adoration de soi que de supposer tout ce que nous croyons être vrai et réel. Pourtant, c’est précisément le point de vue qui prévaut en Amérique aujourd’hui – même dans l’église chrétienne.

Il a dit: «Les hommes s’identifient comme des femmes et – miraculeusement – les hommes sont des femmes. Les médias nous disent que l’Amérique est raciste et – sans aucun fait à l’appui de cette affirmation – quiconque suggère le contraire est annulé. Les politiciens dénaturent la législation sur l’intégrité électorale des États conçue pour rendre la triche plus difficile, et les grandes entreprises génuflexion avec le boycott de ces États, justifiant leurs actions par des mensonges délibérés. Et la menace du COVID-19 a été déformée et exagérée avec plus de mensonges pour permettre aux politiciens de prendre le contrôle de nos vies et de nos moyens de subsistance », a-t-il déclaré.

