Démission complète d’Owen Paterson : Lisez la déclaration complète alors que le député se retire | Politique | Nouvelles

Owen Paterson, 65 ans, a démissionné de son poste de député conservateur du North Shropshire, affirmant qu’il avait l’intention de quitter « le monde cruel de la politique » après que le Premier ministre Boris Johnson a annulé ses plans pour l’empêcher d’être suspendu immédiatement. Un nouveau vote à la Chambre des communes sur la suspension du député était prévu pour la semaine prochaine, mais avant qu’il ne puisse avoir lieu, l’ancien secrétaire à l’Environnement a publié une déclaration le jeudi 4 novembre, annonçant son intention de se retirer d’un poste qu’il occupait depuis 1997.

Dans sa déclaration, M. Paterson, qui travaillait sous David Cameron, a maintenu son innocence.

La déclaration disait: « J’ai aujourd’hui, après consultation avec ma famille, et avec beaucoup de tristesse décidé de démissionner en tant que député du North Shropshire.

« Les deux dernières années ont été un cauchemar indescriptible pour ma famille et moi.

« Mon intégrité, qui me tient à cœur, a été remise en cause à plusieurs reprises et publiquement. Je maintiens que je suis totalement innocent de ce dont on m’a accusé et j’ai agi à tout moment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques. Moi, ma famille et mes proches le savent. Je ne peux pas effacer mon nom dans le système actuel.

« Bien, bien pire que d’avoir interrogé mon honnêteté était, bien sûr, le suicide de ma femme bien-aimée et merveilleuse, Rose. Elle était tout pour mes enfants et moi. Elle nous manque tous les jours et le monde sera toujours gris, triste et finalement sans elle.

« Les derniers jours ont été intolérables pour nous. Le pire de tout a été de voir des gens, y compris des députés, se moquer et ridiculiser publiquement la mort de Rose et minimiser notre douleur. Mes enfants m’ont donc demandé de quitter complètement la politique, pour mon bien comme pour le leur. Je suis d’accord avec eux, je ne veux pas que la mémoire et la réputation de ma femme deviennent un football politique.

« Par-dessus tout, je donne toujours la priorité à ma famille. C’est une décision douloureuse, mais je crois que c’est la bonne. J’ai adoré être députée du North Shropshire et j’ai considéré comme un privilège d’avoir été élu pour servir mes électeurs pendant 24 ans.

« Je tiens à remercier mon personnel qui a travaillé pour moi si fidèlement pendant de nombreuses années. Je tiens également à remercier ceux qui m’ont soutenu si fermement. Je leur souhaite tout le meilleur dans ce travail difficile mais vital d’être membre de Parlement.

« Je resterai fonctionnaire mais en dehors du monde cruel de la politique. J’entends me consacrer au service public de toutes les manières possibles mais surtout dans le monde de la prévention du suicide.

« En cette période incroyablement difficile pour ma famille, nous demandons aux médias de respecter notre vie privée et de nous laisser pleurer ma bien-aimée Rose, la meilleure personne que j’ai jamais rencontrée. »

Le député conservateur a publié sa déclaration de démission après une querelle furieuse au sujet de sa proposition d’interdiction de la Chambre des communes.

Le scandale en cours est le résultat d’une enquête de deux ans qui a affirmé que M. Paterson avait enfreint les règles du lobbying au cours de son travail dans le secteur privé de 110 000 £ par an.

À la suite de l’enquête, il a été recommandé que le député de North Shropshire soit suspendu de la Chambre des communes pendant 30 jours.

Les députés conservateurs ont voté en faveur d’une motion qui ignorerait la suspension d’un mois de M. Paterson aux Communes cette semaine – une décision qui a provoqué la colère et l’indignation de nombreux députés.

Le gouvernement a été accusé de « corruption » et de « partialité » en réponse à la motion et dans la proposition d’un nouveau comité des normes.

Cependant, avant que le vote ne puisse avoir lieu et quelques heures seulement après que le gouvernement a annoncé son intention de tenir le vote, M. Paterson a démissionné de son poste.

La plupart des experts pensent que M. Paterson a été contraint de prendre sa décision, sachant que le vote des Communes de la semaine prochaine sur sa suspension irait certainement contre lui.

Le Commons Standards Committee a conclu la semaine dernière que M. Paterson avait abusé de sa position de député au profit de deux entreprises pour lesquelles il travaillait, après un rapport accablant sur son comportement par la commissaire aux normes Kathryn Stone.

Le Comité a recommandé la suspension de 30 jours, une sanction qui pourrait déclencher une pétition de révocation dans sa circonscription et éventuellement le voir évincé par une élection partielle.

M. Paterson a été découvert le mois dernier par un chien de garde des Communes pour avoir « utilisé à plusieurs reprises sa position privilégiée » au profit de Randox, une société de diagnostic clinique, et de Lynn’s Country Foods, un transformateur et distributeur de viande.

Wendy Chamberlain, la whip en chef du Parti libéral-démocrate, a déclaré à Sky News: « Le gouvernement a choisi de confondre la situation, il a choisi d’utiliser la motion d’hier concernant la censure d’Owen Paterson pour déplacer les poteaux de but et l’ouvrir à l’ensemble du système. «

Elle a ajouté que la décision de changer d’avis sur le vote de suspension de ce matin « n’a laissé Owen Paterson dans aucune autre situation mais qu’il sent qu’il doit démissionner ».

Cela survient après que le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a demandé des excuses au Premier ministre pour le différend de Westminster concernant la suspension de M. Paterson.

Sir Keir a déclaré: « Cela a été un incroyable 24 heures, même selon les normes chaotiques de ce gouvernement.

« Hier encore, Boris Johnson forçait ses députés à déchirer les règles sur les normes de la vie publique est un acte d’accusation vraiment accablant de ce Premier ministre et du gouvernement corrompu qu’il dirige.

« Boris Johnson doit maintenant s’excuser auprès de tout le pays pour cette tentative crasseuse de couvrir le délit de son ami.

« Ce n’est pas la première fois qu’il fait cela, mais ce doit être la dernière. Et Boris Johnson doit expliquer comment il entend réparer le tort immense qu’il a causé à la confiance en sa probité et celle de ses députés. »

Pour une assistance confidentielle, appelez les Samaritains au Royaume-Uni au 116 123 ou visitez une succursale locale des Samaritains.