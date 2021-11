démissionne de la Golf Race to Dubai et clôture son année la plus mouvementée

Nouvelles connexes

« L’esprit n’a pas cédé pour plus. Je vais raccrocher les bâtons et faire autre chose. J’ai besoin d’une pause dans le sport », a-t-il expliqué. Jon Rahm après ne pas avoir passé la coupe Valderrama. Quatre semaines après ces déclarations, le golfeur espagnol mettra un terme à la saison 2021. Ce fut une belle année de résultats, mais elle a aussi connu de mauvais moments qui ont sapé le moral. Celui de Barrika Il se réfugiera dans sa famille pour retrouver son plein niveau en 2022.

Ce lundi, Rahm a annoncé son retrait de Championnat du monde DP exerçant des raisons familiales et de préparation. « Les exigences d’une longue saison avec beaucoup de hauts et de bas m’ont enlevé beaucoup d’énergie. J’ai l’impression que j’ai besoin de prendre plus de temps pour recharger mes batteries, tout en passant des heures de qualité avec ma famille », a précisé le Basque. Ce n’est pas pour moins. Les victimes de la Covid-19, parmi eux celui qui lui a fait rater le Jeux olympiques de Tokyo 2020, ont été son principal Rubicon.

Il ne sait pas s’il pourra conserver son statut de numéro un mondial, mais il priorise sa santé mentale et le besoin d’arrêter d’être avec Képa, la personne qui est au-dessus du golf. Cela dépendra des résultats de Collin Morikawa dans les deux rendez-vous à venir. Quoi qu’il arrive, la saison de ‘Lion‘, bien qu’étant celle qui a disputé le moins de tournois, confirme une nouvelle étape dans sa carrière. Sa jeunesse reste le principal argument pour croire qu’il y a beaucoup de succès à venir.

Jon Rahm lors de la Ryder Cup .

Il ne revalidera pas le titre du Course à Dubaï, la compétition qui mêle tournois de la PGA et de tournée européenne, mais ce 2021 sera marqué à jamais dans sa carrière en ajoutant son premier « majeur ». Le triomphe dans le US Open c’était le début de la légende qu’il veut créer ; aucun Espagnol ne l’avait fait auparavant. Il a maintenant un mois et demi de repos devant lui jusqu’à ce qu’il se rende à Hawaii, où il disputera le premier tournoi de 2022 : le Tournoi des Champions Sentry.

Un manège

Après sa victoire à l’US Open, on ne peut pas parler de Rahm comme l’un de ces maudits professionnels face au triomphe des grands événements. Mais le Basque a subi tous les mauvais présages qui pourraient s’accumuler cette année. Il pourrait sûrement avoir un titre de plus si pendant Le Mémorial il n’aurait pas été testé positif, laissant cette image surréaliste quittant le terrain quand on lui a dit. Que dire de la réinfection avant JJOO.

La semaine dernière, il a eu 27 ans et, s’il a compté ses 26, il ne peut pas se plaindre de ce qu’il a vécu de manière positive. Kepa est né en avril 2021 et cette joie ne peut être comparée à aucun des titres, même s’il est né le même jour que son Sportif J’ai perdu la finale du Copa del Rey avant le Société réelle. Avec les précautions qu’elle prenait du fait du Covid-19 et sa présence dans les tournois, elle a aussi pris le temps qu’elle voulait avec son premier enfant.

Jon Rahm pose à côté du titre de l’US Open USA TODAY / .

Complétez cette belle année avec quinze tournois dans le top10 final et avec la possibilité d’en avoir gagné un. Dans le Championnat de tournée est resté d’un seul coup et deux en La fiducie du Nord, les deux dates auxquelles il est resté le plus proche. J’ai tiré le chariot de L’Europe  dans la Ryder cup, mais n’a pu empêcher le triomphe de Etats-Unis. De plus, il a terminé deuxième du Coupe FedEx, la compétition qui mesure les coups que les golfeurs exécutent dans chaque tournoi et qui mesure généralement la régularité des professionnels.

Le futur

Le retour d’une totale normalité sur le circuit PGA conduira également Barrika’s à affronter la nouvelle saison avec plus d’enthousiasme. A 27 ans, il arrivera avec la maturité que lui a donnée cette année difficile à gérer. Les succès qu’il a également accumulés sont la preuve qu’il est prêt à gagner n’importe où. Il n’avait pas touché à un club depuis plusieurs semaines, ce qui s’est également produit en 2019 et il a quand même atteint le championnat du monde DP et l’a remporté. Cette année, il a préféré se reposer.

Le regard, évidemment, est focalisé sur le « majeur ». Rééditez les hits de Séveriano Ballesteros, Chema Olazabal et Sergio Garcia dans le Maîtres d’Augusta C’est l’image que tous les amateurs de golf en Espagne souhaitent voir un jour. Que dire des trois Open de Grande-Bretagne réalisé par Seve, la comparaison éternelle à laquelle Rahm est confronté chaque année depuis qu’il est passé à l’élite, et il continue de récolter des succès.

L’avenir appartient à Jon Rahm. Je suis sûr qu’après cette pause, il reviendra plus fort que jamais. Paris Il arrivera dans trois ans pour tenter de remédier à la mauvaise fortune vécue avec l’épisode de Tokyo 2020. Avant, il a toute la saison 2022 pour tenter de poursuivre les grands moments vécus en 2021. Cette année, il est devenu l’un des meilleurs athlètes. Espagnols et, avec cette condition, essaiera de continuer à gagner des adeptes et à faire revivre passions du passé en Espagne avec golf.

[Más información: Jon Rahm anuncia un parón: « La mente no daba para más, me hace falta un descanso del deporte »]

Suivez les sujets qui vous intéressent