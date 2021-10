Démo correction btc et huile, Snap down 20% et plus

Après son nouveau record historique de près de 67 000 $, le Bitcoin (BTC/USD) a perdu plus de 3% au cours des dernières 24 heures. Dans le top 10, sept autres pièces ont également perdu de la valeur, probablement en raison de prises de bénéfices après le récent rallye. Deux exceptions notables étaient Polkadot (DOT / USD) et Solana (SOL / USD), cette dernière en hausse de plus de 12%.

Cardano (ADA / USD) subira un hard fork à env. vingt-et-un: 44 heures GMT aujourd’hui. La mise à jour ne devrait pas prendre longtemps et le trading n’est probablement pas affecté.

$ SNAP perd 20%

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Au cours des échanges après les heures normales de travail jeudi après-midi, les actions de Snap Inc. ont chuté de plus de 20%. Le créateur de Snapchat a prédit une saison des fêtes plus faible que prévu, accusant Apple d’avoir imposé des changements de confidentialité sur les appareils iOS qui nuisent à leur capacité à cibler et à mesurer la publicité numérique.

Les parts de Match Group augmentent de 10 %

La société de rencontres Match Group, qui détient Tinder, OKCupid, Hinge et match.com, a gagné 10,3% hier après que Google a annoncé son intention de baisser son taux sur les applications par abonnement sur Google Play.

Le cours de l’action PayPal a chuté de près de 6%

Les principaux indices boursiers américains se sont mélangés hier. DJ30 était légèrement dans le rouge, tandis que le NASDAQ100 a gagné 0,6%. Les sociétés de fitness Peloton Interactive, Netflix et Tesla ont été les plus performantes de l’indice des technologies lourdes avec des gains de 4,9%, 4,4% et 3,4%, respectivement.

L’un des plus gros perdants du NASDAQ100 a été PayPal, dont le cours de l’action a chuté de 5,8%. Les investisseurs ont réagi négativement à la nouvelle selon laquelle le processeur de paiement était en pourparlers pour acheter Pinterest.

IBM perd 9,4% en raison des attentes de perte de revenus

IBM a suivi DJ30 avec une perte notable de 9,4% après des incohérences avec les attentes de revenus pour le troisième trimestre. La liquidation qui a suivi a affecté l’ensemble de la performance de l’indice DJ30. Aujourd’hui, la participation du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à une conférence financière pourrait affecter les marchés américains. Vous participerez à une table ronde virtuelle organisée par la Reserve Bank of South Africa.

L’huile continue de glisser

Après être tombé à près de 80$ hier, le pétrole a finalement réussi à terminer la journée au-dessus de 82$, mais il était toujours dans le rouge tout au long de jeudi. Aujourd’hui, les prix du pétrole continuent de baisser par rapport à leur récent sommet de 7 ans.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent