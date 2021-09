Plus d’une trentaine d’entreprises indiennes se sont installées en Colombie, portées par les avantages offerts par le pays en tant que plateforme d’investissement Par Cristhian A Salamanca García L’Inde est un partenaire commercial et d’investissement important pour la Colombie. Malgré COVID-19, en 2020-21, la balance commerciale totale était de 1,731 million de dollars. La Colombie […] More