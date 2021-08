Démocrate Sens. Manchin, Sinema se dressent sur la voie d’un paquet Biden de 3,5 billions de dollars ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Si Joe Biden et le chef de la majorité au Sénat et le sénateur de New York Charles Schumer pensent qu’ils vont obtenir tout ce qu’ils veulent de leur nouveau budget, ils feraient mieux de réfléchir à nouveau.

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin a déjà indiqué qu’il était profondément préoccupé par le prix de 3,5 millions de dollars et comment cela pourrait affecter les générations futures.

« Tôt ce matin, j’ai voté ‘OUI’ lors d’un vote de procédure pour faire avancer le processus de réconciliation budgétaire, car je pense qu’il est important de discuter de l’avenir de la politique budgétaire de ce pays. Cependant, j’ai de sérieuses inquiétudes quant aux graves conséquences auxquelles seront confrontés les Virginie-Occidentaux et chaque famille américaine si le Congrès décide de dépenser 3 500 milliards de dollars supplémentaires », a déclaré mercredi le sénateur Manchin.

« Au cours de l’année écoulée, le Congrès a injecté plus de 5 000 milliards de dollars de mesures de relance dans l’économie américaine – plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale – pour répondre à la pandémie. Le défi auquel nous sommes maintenant confrontés est différent : des millions d’emplois restent vacants à travers le pays et la hausse des taux d’inflation est désormais un impôt inévitable sur les salaires et les revenus de chaque Américain. Ce ne sont pas des indications d’une économie qui nécessite des milliards de dollars de dépenses supplémentaires. Chaque dirigeant élu est choisi pour prendre des décisions difficiles. Ajouter des milliers de milliards de dollars de plus à près de 29 000 milliards de dollars de dette nationale, sans aucune considération des effets négatifs sur nos enfants et petits-enfants, est l’une de ces décisions qui est devenue beaucoup trop facile à Washington.

“Compte tenu de l’état actuel de la reprise économique, il est tout simplement irresponsable de continuer à dépenser à des niveaux plus adaptés pour répondre à une Grande Dépression ou à une Grande Récession – et non à une économie sur le point de surchauffer. Plus important encore, je crois fermement que continuer à dépenser à des niveaux irresponsables met en péril la capacité de notre pays à répondre aux crises imprévues auxquelles notre pays pourrait être confronté. J’exhorte mes collègues à considérer sérieusement cette réalité alors que ce processus budgétaire se déroule dans les semaines et les mois à venir », a-t-il déclaré.

Et l’accord est également susceptible de faire face à un défi difficile de la part de la sénatrice de l’Arizona Kyrsten Sinema alors même qu’elle a voté en faveur du vote de procédure mercredi.

“Je ne soutiens pas un projet de loi qui coûte 3 500 milliards de dollars – et dans les mois à venir, je travaillerai de bonne foi pour développer cette législation avec mes collègues et l’administration pour renforcer l’économie de l’Arizona et aider les familles ordinaires de l’Arizona à progresser”, a-t-elle déclaré à Le mois dernier, la République de l’Arizona a déclaré qu’elle voterait pour entamer le débat sur le paquet, ce qu’elle a fait.

Elle a immédiatement fait face à des réponses négatives de la part des membres de « Squad », la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez et la représentante du Michigan Rashida Tlaib.

“Bonne chance pour investir votre propre parti dans la garde d’enfants, l’action climatique et les infrastructures tout en supposant que vous survivrez à une marge de 3 voix à la Chambre”, a déclaré Ocasio-Cortez.

Bonne chance pour l’investissement de votre propre parti dans la garde d’enfants, l’action climatique et les infrastructures tout en supposant que vous survivrez à une marge de 3 voix à la Chambre – surtout après avoir choisi d’exclure les membres de couleur des négociations et avoir qualifié cela d’« accomplissement bipartite ». https://t.co/0VF8Z73vAa – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 28 juillet 2021

« Il est temps que la Maison Blanche joue au hardball. Nous n’avons pas élu Sinema à la présidence et nous ne laisserons pas son obstruction mettre un républicain dans le bureau ovale en 2024. C’est le projet de loi de réconciliation ou le GOP contrôlant à nouveau tous les niveaux de gouvernement, point final », a déclaré Tlaib.

Il est temps pour la Maison Blanche de jouer au hardball. Nous n’avons pas élu Sinema à la présidence et nous ne laisserons pas son obstruction mettre un républicain dans le bureau ovale en 2024. C’est le projet de loi de réconciliation ou le GOP contrôlant à nouveau tous les niveaux de gouvernement, point final. https://t.co/fA04JEQe7F – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 28 juillet 2021

Mais le sénateur Schumer a célébré l’accord pour entamer le débat. Et il a ajouté que les démocrates feraient du droit de vote le premier ordre du jour à leur retour.

« Les droits de vote, les droits de vote, seront le premier sujet des affaires législatives lorsque le Sénat reprendra ses sessions en septembre. Notre démocratie n’exige pas moins », a-t-il déclaré.

« J’ai l’intention que le premier amendement au projet de loi soit le texte d’un projet de loi de compromis sur lequel travaille un groupe de sénateurs. Permettez-moi d’être très clair, c’est un débat que le Sénat doit avoir », a-t-il déclaré.

Mais le sénateur Manchin pourrait également lui faire obstacle.

« J’ai clairement indiqué que je ne soutenais pas la loi For the People. Au cours des derniers mois, je me suis efforcé d’éliminer les aspects de grande envergure de ce projet de loi et de modifier la législation pour garantir que nos élections soient justes, accessibles et sûres », a-t-il déclaré.

Et, dans ce qui devrait pousser les républicains à pousser un soupir de soulagement, il a déclaré qu’il soutiendrait “les exigences d’identification des électeurs de bon sens” et ne s’opposerait à “aucun garde-fou” sur le vote par correspondance ou à empêcher les fonctionnaires électoraux locaux de faire ” entretien de base des listes électorales.