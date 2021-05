Démocrates pro-militaires? S’il vous plaît | Ligne électrique ⋆ 10z virale

L’un des spectacles les plus curieux de ces dernières années est la tentative périodique des démocrates de paraître patriotique et pro-militaire. Tous ceux qui y prêtent attention savent qu’ils sont, au mieux, indifférents à la puissance militaire américaine, et la plupart du temps ils n’essaient pas de la cacher. Mais de temps en temps, ils voient une opportunité de arborer un faux drapeau; parfois, comme dans ce cas, les résultats sont humoristiques.

Commencez par Ted Cruz en soulignant que «l’état de veille» n’est probablement pas la clé d’une force militaire optimale:

Putain de merde. Peut-être qu’une armée émasculée et réveillée n’est pas la meilleure idée…. https://t.co/8aVFMW98NM – Ted Cruz (@tedcruz) 20 mai 2021

Je pense que la plupart d’entre nous conviendraient volontiers qu’une armée émasculée et réveillée n’est pas la meilleure idée. Mais les démocrates ont essayé de déformer les paroles de Cruz, l’attaquant bizarrement comme anti-militaire. À quoi il a répondu:

J’apprécie que les coches bleues de gauche perdent la tête à cause de ce tweet, affirmant malhonnêtement que j’attaque l’armée. Euh non. Nous avons la plus grande armée du monde, mais les politiciens dém et les médias réveillés essaient de les transformer en pensées. Les nouvelles vidéos Dem sont terribles. https://t.co/19pYGa8cYk – Ted Cruz (@tedcruz) 21 mai 2021

Un exemple typique est Brian Williams, ancien journaliste présumé et maintenant porte-parole du Parti démocrate à MSNBC. Williams a accusé le sénateur Cruz de promouvoir la propagande russe et d’être pro-russe:

“Rappelez-vous, en regardant ceci, à quel point Ted Cruz rêve de devenir un jour président d’un pays, peut-être pas de ce pays pour des raisons comme celle-ci”, a déclaré Brian Williams après que le sénateur Cruz ait été critiqué pour avoir partagé la propagande russe. En savoir plus: https://t.co/0YiwrJEWAb pic.twitter.com/0oVmwjbq6y – MSNBC (@MSNBC) 22 mai 2021

C’en était trop. Cruz a répondu avec un fil Twitter qui a laissé Williams une ruine fumante:

1 / x Existe-t-il un exemple plus pitoyable de médias d’entreprise corrompus que Brian Williams? Il a été congédié en tant que présentateur de NBC Nightly News pour «avoir déformé les événements survenus alors qu’il couvrait la guerre en Irak en 2003.» Maintenant, c’est un hack de gauche à MSNBC. https://t.co/0lGt3noUbQ – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

3 / x Maintenant, avec son snark ignorant, il m’a surnommé «Kremlin Cruz». Trois problèmes: (1) Je déteste les communistes, ma famille a été emprisonnée et torturée par les communistes, et Brian est un apologiste éhonté des communistes russes (et chinois et cubains). – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

5 / x Et (3) JUSTE CETTE SEMAINE, Biden a fait un cadeau de plusieurs milliards de dollars à Poutine, lorsqu’il a renoncé aux sanctions américaines obligatoires pour permettre à la Russie de construire Nord Stream 2, un énorme gazoduc vers l’Allemagne. Qui est l’auteur des sanctions qui ont ARRÊTÉ NS2? Ce serait moi. – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

6 / x Couvre ça, Brian. Mais ce serait de vraies nouvelles, quelque chose que vous ne faites pas. Utilisez votre esprit condescendant pour appeler Biden «Kremlin Joe» – c’est lui qui donne illégalement des milliards à Poutine. Mais vos seigneurs d’entreprise ne vous laisseraient pas faire. Félicitations, Brian. Vous êtes Pravda. – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

Quelqu’un est-il assez stupide pour tomber dans le non-sens des démocrates? J’en doute. Tout le monde sait que: 1) Ce sont les républicains qui veulent que les États-Unis soient forts militairement. 2) Ce sont les démocrates, et non les républicains, qui pensent qu’il est formidable que l’armée soit «réveillée». Et 3) La vigilance n’est pas la clé d’une force militaire efficace. En bref, les républicains remportent celui-ci, c’est pourquoi les porte-parole du Parti démocrate comme Jake Tapper et Brian Williams essaient si fort de déformer ce qui se passe.

