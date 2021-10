Demole emmène le jeu NFT au-delà de la blockchain

La prolifération des smartphones et du matériel informatique grand public a porté l’industrie mondiale du jeu à une valorisation de 300 milliards de dollars en 2021, faisant des jeux vidéo une forme de divertissement plus populaire que l’industrie cinématographique américaine.

Parallèlement à cette augmentation de la popularité des jeux, il y a l’explosion du marché de la finance décentralisée (DeFi) et, plus récemment, l’essor de gamefi, une révolution dans les jeux basés sur la blockchain qui ajoute une touche économique à ce qui n’était jusqu’ici qu’un simple divertissement. .

L’exclusivité de la technologie des jetons non fongibles fait des NFT une base solide sur laquelle construire des expériences de joueur uniques et personnalisées. Cependant, combler le fossé entre une technologie nouvelle et émergente et l’industrie mondiale du jeu existante, jusqu’à présent, s’est avéré être une tâche difficile.

Présentation de Defi Monster Legends

Demole est le premier jeu de rôle 3D au monde basé sur NFT et il fonctionne en fonction du jeu à gagner. Dressez les personnages des joueurs les uns contre les autres dans un environnement PvP et rassemblez une variété de mécanismes de jeu populaires qui prévalent dans les jeux triple-A, tels que des histoires de campagne, la création de ressources, des batailles d’arène, des mises à niveau progressives, des batailles contre des boss, un élément exploité par le joueur. marché et plus encore.

Reconnaissant que l’industrie mondiale du jeu a explosé en grande partie en raison de la popularité des jeux sur smartphone, Demole étend le secteur des jeux NFT traditionnellement basé sur PC au domaine mobile.

Demole, qui fonctionne comme un acronyme pour Defi Monster Legends, menace d’être le premier projet à combler l’écart de 300 milliards de dollars entre les jeux blockchain et leurs homologues non-blockchain, grâce à son approche mobile et mobile permettant aux joueurs de gagner de l’argent. l’argent comme ils le font. jouer.

Contrer les tactiques souterraines de l’industrie du jeu

Ces dernières années, les principaux éditeurs de jeux vidéo ont redoublé de tactique pour obliger les joueurs à payer pour du contenu dans le jeu qui aurait auparavant été livré avec le jeu de base en standard. Au lieu de jouer pour gagner, les meilleurs développeurs installent un mécanisme de paiement pour jouer, où certains contenus ne sont disponibles que pour ceux qui sont prêts à payer plus. Cette tactique de vente est souvent indiscernable du jeu, comme l’atteste le phénomène désormais normalisé des loot box, une tendance qui semble doublement pernicieuse quand on sait que ses cibles sont souvent des enfants.

Les jeux NFT basés sur la blockchain ont menacé de démocratiser et de libérer la culture du jeu de ces tactiques lucratives ; Cependant, sa violation des normes graphiques et de jeu du marché du jeu existant a jusqu’à présent arrêté sa propagation.

RPG rencontre BSC

Demole vise à connecter le marché du jeu traditionnel à celui de l’espace NFT basé sur la blockchain en offrant la gamme de fonctionnalités attendue par le joueur moyen. Outre la fidélité graphique et la compatibilité mobile, cela inclut une riche histoire à égalité avec les jeux modernes populaires, une communication dans le jeu, un contenu et des missions diversifiés, et l’inclusion de l’un des genres les plus populaires dans le jeu aujourd’hui : les jeux de rôle.

Construit dans la maison DeFi de l’espace de crypto-monnaie, Binance Smart Chain (BSC), Demole offre aux joueurs une faible barrière à l’entrée et des frais d’essence modestes pour les activités dans le jeu. De plus, son modèle de combustion et de partage des revenus signifie que non seulement les joueurs peuvent bénéficier de Demole et de son jeton natif $ DMLG. Les brûlures de jetons régulièrement programmées augmentent la valeur du jeton natif, permettant aux détenteurs passifs de bénéficier de la popularité du jeu. Les détenteurs peuvent également choisir de miser leurs jetons pour accumuler des rendements passifs.

L’équipe derrière Demole a une histoire longue et variée dans les jeux mobiles, le développement de blockchain, le marketing et la finance. Le développement de Demole est supervisé par quatre équipes différentes de spécialistes, qui répartissent les responsabilités entre les développeurs de blockchain, les artistes de jeux numériques, une équipe marketing et une équipe financière.

Cette spécialisation des responsabilités, associée à leur modèle de jeu pour gagner et à la volonté de viser plus haut que le seul espace NFT, est ce que l’équipe Demole espère mettre le RPG mobile entre les mains de joueurs avides du monde entier, que vous soyez sont des passionnés de blockchain ou non.