Demoliner et Perez arrachent la place des huitièmes de finale à Keys et Fratangelo

09/04/2021

Le 09/05/2021 à 00:45 CEST

Le joueur de tennis brésilien Démolisseur Marcelo, numéro 51 de l’ATP et le joueur australien Ellen Perez, le numéro 46 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-3 en une heure et trois minutes aux joueurs américains Clés Madison et Bjorn frangangelo en seizièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, la paire obtient la place pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que Demoliner et Perez, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, tandis que la paire vaincue n’a pas réussi à casser le service de leurs adversaires. De même, au premier service, Demoliner et Perez ont été efficaces à 76% et ont réalisé 80% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 67% et 57% des points obtenus au service. Enfin, dans la section des pénalités, les joueurs gagnants ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante ont commis 3 doubles fautes.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation de Demoliner et Perez contre les joueurs slovènes Andreja Klepac et Joran vliegen.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 32 couples s’affrontent.