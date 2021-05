Demon Slayer et 5 autres grands anime actuellement en streaming sur Netflix

Black Butler (2008)

Black Butler est un spectacle qui doit être vu pour être cru. Essentiellement, c’est une histoire qui se déroule à l’époque victorienne sur un garçon nommé Ciel et son ami majordome démon, Sebastian Michaellis. Sebastian, au fait, est le nom du chien assassiné de Ciel. Laisse-moi expliquer. Vous voyez, le domaine de Ciel a été détruit et ses parents et son chien ont été assassinés. Et au lieu de subir le même sort, Ciel a été kidnappé et torturé par des sectateurs. Les cultistes donnent à Ciel cette étrange marque, qui relie Ciel à un démon qui se régalera de son âme tout en lui donnant le pouvoir de se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Alors, oui, juste votre anime standard, typique.

Il y a trois saisons de Black Butler sur Netflix, mais on me dit que la série suit très vaguement le manga, toute la deuxième saison étant entièrement et apparemment distincte de la première saison. Si vous aimez votre anime bizarre (et aussi sombre), vous voudrez peut-être essayer Black Butler.

Flux Majordome noir sur Netflix