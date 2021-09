Demon Slayer: La sortie Blu-Ray de Mugen Train comprend un commentaire audio, plus

Le film d’animation mondialement populaire Demon Slayer: Mugen Train, qui avait des dates de sortie glissantes avec un taux de participation élevé au Japon et aux États-Unis plus tôt cette année, sortira sur Blu-Ray aux États-Unis le 21 décembre.

Selon un communiqué, il y aura à la fois une édition standard et une édition limitée. Ce dernier, comme le suggère la classification, est livré avec le film et une bonne quantité de contenu bonus et de goodies physiques : un CD de bande originale, un livret de luxe, une boîte rigide avec des illustrations exclusives du concepteur de personnages Akira Matsushima, un digipak spécial mettant en vedette l’art d’Ufotable, ainsi que ainsi que des commentaires audio avec sous-titres anglais de Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Akari Kito (Nezuko Kamado), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira) et Satoshi Hino (Kyojuro Rengoku).

Le détaillant en ligne Right Stuf Online accepte actuellement les précommandes pour l’édition limitée. L’édition standard sera également disponible à partir de vos destinations de prédilection habituelles pour acheter des copies physiques de films.

Mugen Train suit les événements du dernier épisode de Demon Slayer, dans lequel Tanjiro Kamado et sa compagnie suivent Flame Hashira Kyojuro Rengoku pour enquêter sur une mystérieuse série de disparitions survenant dans un train. L’un des Douze Kizuki, Enmu, est également à bord du train et les choses tournent rapidement au pire.