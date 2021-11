Demon Turf est un jeu de plateforme 3D d’une profondeur trompeuse que les fans de N64 devraient adorer

Le jeu de plateforme 3D est mort, du moins j’en ai entendu parler au moins une fois par an depuis l’époque des performances de vente moins que stellaires du GameCube. Nintendo, grâce à Mario, est si étroitement lié au genre que tout échec dans sa fortune entraîne la panique que le genre classique est proche de l’extinction. En vérité, cela ne l’a jamais été et ne le sera probablement jamais.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les jeux évoluent, avec peut-être plus de combats et moins de sauts de précision, mais le genre reste assez fort. Si, toutefois, vous voulez un bon test d’habileté, un jeu conçu pour maîtriser les mécanismes de plate-forme proposés et rivaliser pour être le meilleur, Demon Turf est un jeu qui devrait figurer en tête de votre liste des plus recherchés.

Initialement, l’aspect le plus frappant de Demon Turf est les environnements 3D mélangés avec un personnage jouable en 2D et des PNJ. Cet effet donne au jeu une apparence plutôt unique, et malgré quelques inquiétudes initiales, je pense qu’il a fière allure. J’ai le sentiment que l’esthétique sera plutôt source de division, mais j’aime que la petite équipe de développement ait opté pour quelque chose de différent.

Et cela a vraiment été fait par une très petite équipe. Alors que l’éditeur Playtonic a aidé, l’équipe de base ne compte que trois personnes. C’est donc tout un exploit que Demon Turf soit si riche en fonctionnalités et en contenu. Il contient un script partiellement interprété par la voix, un ensemble de mouvements évolutif, une campagne substantielle, de nombreux objets à collecter et des classements en ligne conçus pour encourager le speedrun de haut niveau.

La star est Beebz, une fille de 1 000 ans qui est pleine d’attitude, mais pas de manière méchante – elle a un aboiement plein d’esprit, mais pas de morsure. Elle est rejointe par Luci et Midgi, qui sont tout aussi libéraux avec leurs boutades. L’histoire, qui tourne autour de la récupération de zones contre les démons, ne m’a pas vraiment happé pendant le temps où j’ai joué, mais les personnages sont géniaux, même les PNJ ayant des choses intéressantes à dire.

C’est la plate-forme qui est le principal attrait, cependant, les niveaux conçus pour tester vos compétences bien plus que tout autre jeu de plate-forme 3D auquel j’ai joué ces dernières années. Vous commencez par le saut de base, le double saut, le vol stationnaire, le saut stationnaire et le saut mural, mais ceux-ci sont ajoutés pour faire de Beebz une étoile de plate-forme (vous obtenez un grappin juste avant le premier combat de boss). Je ne vais pas dire que c’est un ensemble de mouvements aussi riche que Super Mario Odyssey a joué à un niveau élevé, mais c’est très bon.

Le combat, du moins jusqu’à présent, est parfaitement fonctionnel, mais il n’est pas aussi captivant que le saut de plate-forme et peut sembler un peu une distraction à certains moments. Demon Turf utilise également un système de point de contrôle manuel, où Beebz plante des drapeaux qui peuvent être retournés. C’est bien, dans la mesure où vous avez un certain contrôle sur ces points de réapparition, mais je me suis retrouvé à oublier de le faire à plusieurs reprises, ce qui a entraîné des jurons alors que je revenais au début d’un niveau délicat. Note latérale : il semble que l’équipe de développement était au courant, donc a placé des rappels dans les niveaux pour éviter ce genre de chose.

Je suis impatient de jouer plus, et je serai intéressé de voir comment la communauté se construit autour de Demon Turf. Il y a ici un potentiel pour une bonne compétition autour des temps d’achèvement de niveau dans la scène de speedrunning, ou simplement pour améliorer vos amis. Pour l’instant, Demon Turf, à un peu moins de 20 £, est un jeu facile à recommander si vous aspirez à de purs jeux de plateforme apparemment arrachés à une décennie différente.

Avis de non-responsabilité : testé sur Xbox Series X. Une copie du jeu a été fournie par l’éditeur. Également disponible sur Xbox One, PS4, PS5, PC et Switch.