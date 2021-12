Démons après Soleil ? Revivez la mythologie antique entourant l’éclipse solaire totale

Même si la science a détruit presque tous les mythes entourant les éclipses solaires, les histoires et les superstitions sont toujours répandues dans de nombreuses régions du monde. (Source de l’image : .)

Si vous êtes quelqu’un qui aime la mythologie et le folklore, c’est le moment idéal pour vous réunir en famille et revivre les histoires de dieux, de démons et de dragons ! Je me demande où nous allons avec ça ? Le samedi 4 décembre sera le jour où vous pourrez assister à une éclipse solaire totale. Cette éclipse sera la dernière de l’année 2020, et il n’y a pas de meilleur moment pour vous rappeler les anciennes théories et mythes entourant une éclipse. Alors que les scientifiques ou même les gens des temps modernes ont toujours donné une explication rationnelle aux causes d’une éclipse, nombreux sont ceux qui sont toujours fascinés par l’idée d’un démon Rahu en colère et décapité, avalant le Soleil et la Lune, provoquant une éclipse. L’histoire n’est-elle pas captivante ? Jetons un coup d’œil à certains des récits mythologiques les plus intéressants sur les éclipses solaires.

Les dragons forment une grande partie de la mythologie chinoise. Il n’est donc pas difficile de deviner son rôle dans la formation d’une éclipse. La légende dit qu’un dragon mange le soleil pour le déjeuner, ce qui provoque une éclipse, et cela se termine lorsque Zhang Xian, le dieu de la naissance, tire des flèches sur le dragon qui le force à vomir le soleil ! Le folklore coréen a encore une autre explication ancienne envoûtante. Cela suggère que les éclipses solaires sont le résultat de chiens mythiques essayant de voler le Soleil. Dans la culture nordique, Loki, le dieu du mal, était censé être enchaîné par d’autres dieux. Loki s’est vengé en créant des géants, dont l’un a avalé le Soleil, provoquant ainsi une éclipse.

Traditionnellement, les gens de nombreuses cultures ont également différents rituels qu’ils accomplissent pendant les éclipses solaires. Certains de ces rituels sont destinés à honorer le dieu Soleil et d’autres à effrayer les démons qui viennent lui rendre visite lors des éclipses. Ne pas oublier, les Indiens ont leurs propres croyances/superstitions qui sont suivies encore aujourd’hui. L’une des superstitions les plus courantes est d’éviter de manger quoi que ce soit pendant une éclipse. Les éclipses solaires ont également été associées au comportement humain, aux relations et même aux superstitions liées à la grossesse.

Il est assez clair que même si la science a détruit presque tous les mythes entourant les éclipses solaires, les histoires et les superstitions sont toujours répandues dans de nombreuses régions du monde. Donc, si vous êtes quelqu’un qui aime la mythologie ancienne, cette dernière éclipse solaire de l’année est le moment idéal pour vous plonger dans certaines de ces histoires passionnantes !

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.