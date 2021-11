Démonstration de force commerciale pour une Espagne circulaire sans kilomètre zéro

11/11/2021 à 08:37 CET

David Page

L’objectif était de faire une nouvelle démonstration de force. Et hier, c’était la cinquième fois que les organisateurs réussissaient de loin. Le mouvement #WantRunner, organisé autour du Association Valencienne des Entrepreneurs (AVE), concentré mercredi à Madrid pour plus de 1 300 hommes d’affaires de toute l’Espagne pour la défense du corridor ferroviaire méditerranéen et de parvenir à son exécution sans plus tarder ou retarder 25 ans après le démarrage du projetr.

Les promoteurs ont de nouveau réussi à se muscler et à montrer la mobilisation de la société civile et des entreprises en faveur d’une infrastructure qu’ils considèrent comme essentielle pour stimuler l’économie espagnole et établir un nouveau modèle de réseau de transport maillé, non seulement radial avec Madrid comme épicentre. Les milliers d’hommes d’affaires de longue date ont à nouveau réclamé – cette fois depuis Madrid même – la construction d’une Espagne circulaire et entièrement interconnectée, sans zéro kilomètre.

Parmi les mille hommes d’affaires accrédités depuis longtemps, les cris de «Je veux Corredor & rdquor; ils ont été acclamés par intermittence à l’intérieur et à l’extérieur de l’auditorium du Palacio de Congresos Municipal de la capitale. C’était l’humeur vindicative des personnes présentes après cinq ans à faire du bruit et l’intention claire de continuer à le faire. « Nous n’allons pas nous arrêter tant que l’infrastructure n’est pas là & rdquor ;, ont indiqué les organisateurs.

Arc méditerranéen

Sous le slogan « L’Espagne perd le train & rdquor; et avec la compagnie maritime Vicente Boluda, président de l’AVE, en tant que maître de cérémonie, la très grande cohorte d’entreprises possédait d’authentiques totems de la classe affaires espagnole et surtout des entreprises les plus présentes dans l’arc méditerranéen.

Pour maintenir la pression et l’exigence du Gouvernement d’accélérer les travaux et d’atteindre l’objectif (de plus en plus difficile) d’avoir le Corridor opérationnel d’ici 2025, parmi les personnes présentes figuraient des cadres de renom tels que Juan Roig (Mercadona), José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank) Fernando Roig (Pamesa), Adolfo Utor (Balearia), Jorge Garcia Carrion (J. García Carrion), Eduardo Baamonde (Cajamar), Carlos Barrasa (BP Espagne), Hector Colonques (Porcelanosa), Agustin Gregori (Grefusa), Julia López (American Express), Image de balise Antonio Arias (Vectalia), Pedro López (Chocolats Valor), Francisco Martínez-Cosentino (Cosentino), Javier Moll (Editorial Prensa Ibérica, éditeur de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA) ou Javier Godó (Groupe Godó).

« Ce n’est pas un problème d’un parti politique ou d’un autre. Nous avons déjà été sept présidents du gouvernement et le couloir n’est pas fait & rdquor;, a déclaré Juan Roig, président de Mercadona, l’une des stars du jour même sans avoir une intervention centrale dans l’événement. Signe que la couleur politique n’est pas une question cruciale dans la défense des infrastructures, parmi les personnes présentes qui ont apporté leur soutien se trouvaient à la fois le président de la Generalitat Valenciana, le socialiste Ximo Puig, et le président de la Région de Murcie, la populaire Fernando López Miras.

Roig, centre d’attention

Juan Roig était une fois de plus le centre de nombreux groupes, le plus suivi par les photographes et l’une des voix de ceux qui siègent au mouvement #Quierocorredor. « Si nous voulons une Espagne solidaire et dans laquelle chacun a la même chance d’avoir une économie saine & rdquor ;, a souligné le président de Mercadona dans des déclarations à la presse, « avoir une Espagne circulaire est très important & rdquor ;. « Nous pensons que c’est très bien que Madrid soit reliée à 22 villes, mais il y a beaucoup d’autres villes comme Alicante, Murcie, Valence & mldr ; que nous ne sommes pas communiqués & rdquor ;.

« Le mouvement Quiero Corredor a été très bien structuré, nous devons le reproduire dans d’autres activités. Pour la société civile, la mobilisation est le seul moyen de mettre les questions importantes pour le pays sur l’agenda public & rdquor;, a souligné José Ignacio Goirigolzarri, président de CaixaBank, qui a maintenu son soutien à l’initiative de soutien aux entreprises Corredor depuis sa création. « Nous sommes extrêmement chanceux que, pour la première fois, une crise puisse être surmontée grâce à une transformation économique. [gracias a los fondos europeos]. Et c’est dans ce cadre transformateur qu’il faut toujours parler du Corridor Méditerranéen & rdquor ;.

Les exigences de la loi ont reçu le soutien explicite des associations professionnelles nationales et régionales de toute l’Espagne. L’événement a été suivi par le président de CEOE, Antonio Garamendi; du Président de la Chambre d’Espagne, José Luis Bonet; et aussi, parmi de nombreuses autres représentations régionales, des présidents du Foment del Treball catalan, Josep Sánchez-Llibre, et le CEIM basé à Madrid, Miguel Garrido.

« Toutes les infrastructures sont clés pour un pays. Le développement des infrastructures doit être présent dans les objectifs de l’Espagne, surtout maintenant avec l’arrivée des fonds européens », a souligné Antonio Garamendi. Le président de la CEOE a revendiqué la nécessité d’avancer dans la construction du corridor méditerranéen pour booster la compétitivité du pays, mais il en a également profité pour revendiquer le corridor atlantique, l’amélioration de la liaison ferroviaire Estrémadure ou encore l’extension de l’aéroport Barcelone-El Prat. . « Toutes les infrastructures sont importantes. Et il faut être exigeant » avec le Gouvernement pour les développer.