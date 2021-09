Démonstration de pouvoir de Yuliahn Luna à Gómez Palacio

in

MEXIQUE – La championne du monde Yuliahn ‘Cobrita’ Luna a utilisé sa boxe élégante et la puissance de ses poings pour vaincre par KO technique à la Laguna Olímpico Arena dans son Gómez Palacio natal, Durango ; sa compatriote Karla ‘Princesa’ Valenzuela dans une bagarre a accepté huit chapitres.

Le champion absolu des poids coq approuvé par le World Boxing Council a affronté un rival qui a mesuré cinq champions du monde comptant « La Cobrita » ; et Yuliahn a tout de suite imposé sa catégorie en travaillant à distance dans laquelle elle se sent à l’aise et sa boxe est efficace.

Avec la capacité autorisée par les autorités locales et avec les fans complètement tournés en soutien au monarque mondial à deux reprises, Luna a appuyé sur l’accélérateur et avec une punition sévère à la région du foie a forcé le troisième à la surface à intervenir lorsque 55 secondes de la Le quatrième chapitre s’écoula, parce que la punition de la « Cobrita » était écrasante.

Le combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle; Il a amélioré sa marque à 22 victoires avec 4 chloroformes en boxe payante et reste ferme dans sa volonté d’unifier la couronne verte et or de 53 524 kilogrammes à l’étranger.

(Photo : Fourni)