Démonstration graphique de la vitesse de la lumière | La technologie

Dans une vidéo d’une minute seulement, nous pouvons voir à quelle vitesse la lumière est dans une situation où nous voyons que les zéros sur un morceau de papier sont beaucoup plus difficiles à comprendre qu’avec une simple simulation graphique.

Nous avons tous étudié à l’école que la vitesse de la lumière est égale à 300 000 km par seconde. C’est effrayant sur le papier, même si on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, comme ça nous arrive quand on dit que quelqu’un a une fortune de 1 500 millions d’euros.

Quand on dépasse les chiffres que l’on traite habituellement, notre cerveau ne s’habitue plus à l’idée de quelque chose pour ne pas se saturer, c’est un processus de défense logique qui nous évite d’être submergé par une situation trop importante.

Vous est-il déjà arrivé de voir un immense paysage sous nos yeux vous donner le vertige alors que vous vouliez tout couvrir ? Eh bien, la même chose se produit avec les chiffres, à la fois en termes de vitesse et d’argent.

Heureusement que nous avons les moyens audiovisuels de représenter ces volumes incommensurables, comme c’est le cas de la vitesse de la lumière, que l’on peut comprendre en une minute seulement en regardant la vidéo que nous venons de vous raconter.

Juste en clignant des yeux, nous manquons quelques virages de la lumière à la Terre. Oui, ce qu’un avion prend il y a environ 18 heures, la lumière le fait en moins d’une seconde. C’est impressionnant.

Et la même chose arrive quand on voit le temps que met la lumière pour aller de la Terre à la Lune et vice versa. Ici, on ne le rate pas si on cligne des yeux, mais on peut aussi assurer qu’il est effrayant de vérifier une telle vitesse : Il ne faut que 1,25 seconde pour connecter les deux points.

Ce n’est que lorsque nous nous révélons à une échelle vraiment énorme que nous pouvons avoir un peu de répit. Par exemple, il faut 3 minutes et 2 secondes à la lumière pour voyager de la Terre à Mars. Enfin un peu de repos.

Et maintenant, pour finir, la lumière met environ 8 minutes et 17 secondes sur son trajet du Soleil à la Terre, ou ce qui revient au même, il faut un peu plus de 8 minutes pour parcourir une unité astronomique (appelée AU en astronomie) .