Démontrer les bienfaits de la vitamine D dans la prévention du cancer colorectal

in

06/07/2021 à 18h30 CEST

Un groupe de chercheurs espagnols a révélé les avantages de la Vitamine D lorsqu’il s’agit de prévenir Cancer colorectal.

Concrètement, il est démontré, pour la première fois, une association inverse entre l’apport alimentaire en vitamine D et le risque de développer un cancer colorectal au fil du temps.

Cela peut vous intéresser : Cancer du côlon : qu’est-ce que le dépistage, comment le faire et des recettes pour le prévenir

Ceci est indiqué par l’Institut de recherche biomédicale de Malaga, en collaboration avec le groupe de recherche de l’Université Rovira y Virgili et de l’Hôpital universitaire San Joan de Reus.

Une grande étape

Ces nouvelles avancées apparaissent encadrées dans l’étude PREVENTION avec DIeta MEDiterránea (PREDIMED).

UNE essai clinique nutritionnel pour la prévention primaire des maladies cardiovasculaires en prenant comme modèle les bienfaits du régime méditerranéen.

Pour le réaliser, plus de 7 000 participants, hommes et femmes, âgés de 50 à 80 ans sans cancer colorectal au début de l’étude précitée.

Pendant une période de suivi moyen de six ans la relation entre l’apport en vitamine D et le risque de cancer a été évaluée.

Les résultats ont conclu qu’une apport plus élevé de ce type de vitamine était significativement associée à une risque plus faible de développer un cancer colorectal.

De plus, il convient de noter que ces personnes avaient une forte probabilité de développer des maladie cardiovasculaire.

Vitamine D oui, mais avec prudence

Malgré cela, les chercheurs soulignent qu’une contrôle exhaustif sur l’apport en vitamine D.

Ils soulignent surtout qu’un excès sous forme de suppléments il peut également avoir des effets négatifs sur le corps.

Cela peut vous intéresser : Un manque de vitamine D peut-il aggraver le Covid-19 ?

Par conséquent, ils soulignent que, bien que cette étude soit une Étape importante Il est important de noter que l’apport en vitamine D doit être pris en compte avec mise en garde.

«Plus d’études sont nécessaires pour évaluer l’apport optimal en vitamine D pour la prévention du cancer colorectal », précisent les experts.

Cancer du côlon : le deuxième plus diagnostiqué chez les femmes et les hommes

Le cancer colorectal est un cancer qui prend naissance dans le côlon ou rectum. Le côlon et le rectum constituent la dernière partie du tube digestif.

Le côlon relie l’intestin grêle au rectum. Selon sa localisation anatomique et l’endroit d’où il provient, on l’appelle cancer du côlon ou du rectum.

On l’appelle généralement colorectal, puisque les deux pathologies partagent des caractéristiques communes.

Le cancer colorectal prédomine chez les personnes âgées. La Moyen-Age la présentation est 70 ans et elle affecte les hommes et les femmes presque également.

C’est lui deuxième tumeur la plus fréquente chez les hommes après un cancer de la prostate et le deuxième chez les femmes après un cancer du sein.

Le cancer colorectal est le deuxième cause de décès pour le cancer, juste derrière le cancer du poumon.

Cela dit, la réduction plus importante de l’incidence et de la mortalité du cancer colorectal est due à une amélioration de la méthodes de dépistage.

Le cancer colorectal est-il héréditaire ?

Dans 5 % des cancers du côlon, un série de gènes, dont l’altération donne lieu à des syndromes prédisposant à l’apparition d’un cancer colorectal.

Les deux plus importants sont :

Polypose colique familiale : elle ne représente que 1% de tous les cancers colorectaux et se caractérise par l’apparition, à l’adolescence, de polypes adénomateux multiples au niveau du colon et du rectum. Il est produit par l’altération d’un gène appelé APC Cancer colorectal héréditaire sans polypose : il représente environ 3 à 5 % de toutes les tumeurs du colon et du rectum. Elle est causée par la mutation ou l’altération de l’un des multiples gènes responsables de la réparation des erreurs en eux.

Cependant, il existe différentes Causes qui peut être évité. Comme éviter le le tabac, les de l’alcool, les l’indemnité de subsistance riche en matières grasses et pauvre en fruits et légumes ou mode de vie sédentaire.

Symptômes du cancer colorectal

Les symptôme de cancer du côlon, liés à la localisation primaire, les plus fréquents sont les suivants :

Sang/mucus dans les selles Modification du rythme des selles (constipation, diarrhée ou rythme alterné) Selles plus étroites Tenesme Douleurs abdominales et/ou pelviennes

Ces symptômes ne sont pas exclusifs au cancer colorectal, car ils peuvent apparaître dans d’autres maladies bénignes ou malignes. Cependant, vous devez consultez votre médecin.