Dems en désarroi avec Boos et méchants médias se glissent les uns contre les autres sur les factures – RedState ⋆ .

C’est reparti avec les démocrates qui parlent de masques obligatoires et de blocages possibles.

Les républicains se sont rassemblés contre le mandat du masque et la menace d’arrestation potentielle à la Chambre. Cela les rassemble clairement et constitue un point de ralliement contre les démocrates.

Mais pendant ce temps, les démocrates semblent être tout foirés.

Politico a rapporté que la sénatrice Kyrsten Sinema (D-AZ) n’annulerait pas ses plans pour les vacances d’été, même si le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) maintient les gens en session en août, malgré les grosses factures d’infrastructure. et la réconciliation budgétaire à venir au Sénat. Elle avait des projets de vacances antérieurs, a-t-elle dit, et n’était pas sur le point de laisser les factures d’infrastructure ou de réconciliation gêner. C’est relativement normal que les gens aient des projets et ne veuillent pas les changer. Mais ce qui n’est pas normal, c’est que Schumer ou quelqu’un de proche de Schumer divulgue cette information à Politico pour apparemment faire un coup à Sinema, comme si elle était indifférente en prenant ses vacances.

Comme l’a observé le communicateur républicain Matt Whitlock, il s’agissait de « Dems de niveau supérieur en désarroi ».

Schumer qui divulgue cela à propos de Sinema – ou en parle à quelqu'un d'autre qui l'a divulgué à propos de Sinema – est un Dems de niveau supérieur en désarroi.

Encore une fois, cela ressemble à un effort pour faire pression sur elle, pour la faire rester afin qu’ils puissent avoir les chiffres nécessaires pour un vote. Cela suppose même qu’elle serait pour le projet de loi sur la réconciliation, pour lequel elle a indiqué qu’elle n’était pas pour, du moins pas sous sa forme actuelle, en partie à cause du coût énorme.

Étant donné que les autres efforts pour faire pression sur elle semblent l’avoir seulement rendue plus ferme dans sa position, je pense que peut-être que si Schumer est derrière cette pièce, il n’y a pas très bien réfléchi.

Mais ce n’était pas le seul problème, comme Politico l’a également signalé.

Suivez cela en huant Manchin (certains ont l'intention de le faire sérieusement) pour avoir mentionné la dette nationale et il semblerait que les démocrates ne soient pas bien placés lorsqu'ils ont besoin des 50 voix pour faire quoi que ce soit.

L’article note que “les tensions montent parmi les démocrates au sujet du projet de loi sur la réconciliation – ou, plus précisément, au sujet de son prix proposé de 3 500 milliards de dollars”. Manchin dérange les autres parce qu’il est en fait préoccupé par la façon de payer pour cela et a mentionné le déficit.

Manchin considère la dette nationale croissante comme un lourd fardeau qui pèsera sur l’économie, menacera la sécurité nationale et imposera un lourd fardeau aux générations futures – des croyances assez typiques des faucons budgétaires. Est-ce que la position de Manchin – et qu’il l’évoquait lors d’une réunion de ses collègues démocrates du Sénat – signifie que nous sommes en magasin pour encore plus de marchandage sur le prix du projet de loi de réconciliation ? Restez à l’écoute.

Nous en avons donc déjà deux avec Manchin et Sinema – et probablement plus les deux se mettent à couvert – rechignant au prix énorme. Donc, à moins qu’ils ne commencent à retirer une partie de la liste de souhaits démocrate, cela semble mort dans l’eau pour le moment. Mais préparez-vous à ce que cela devienne plus méchant, avec Biden et les autres essayant de mettre encore plus de choses dans le projet de loi de réconciliation puisqu’ils n’ont qu’une bouchée de pomme.