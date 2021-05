Dems renouvelle ses efforts pour obtenir les finances de Trump

Un puissant comité de la Chambre dirigé par les démocrates pousse un juge fédéral à ordonner à Donald Trump de se conformer à une assignation à comparaître pour ses dossiers financiers, arguant qu’il n’a plus la prétention viable de retenir des documents maintenant qu’il est démis de ses fonctions, selon une source familière. avec la matière.

La décision du comité de surveillance de la Chambre, dirigé par la présidente Carolyn Maloney de New York, marque la dernière tentative des démocrates dans leurs efforts de plusieurs années pour sécuriser les dossiers fiscaux de Trump et les documents connexes, dans une affaire testant la portée et les limites du Congrès. autorité de surveillance.

Les milliers de documents retournés par le cabinet comptable de Trump, Mazars USA, comprennent des déclarations fiscales de janvier 2011 à août 2019, ainsi que des états financiers, des lettres de mission et des communications liées aux divulgations financières, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur de district. Mais dans une décision distincte, la Cour suprême a statué l’été dernier que le Congrès ne pouvait pas voir beaucoup des mêmes documents, affirmant qu’au lieu de cela, l’affaire devrait être renvoyée devant les tribunaux inférieurs en raison de «préoccupations importantes de séparation des pouvoirs» entourant la question.

Juste un rappel que Janet Yellen pourrait remettre les déclarations de revenus de Trump au Congrès si elle le voulait. Et en fait, elle doit légalement le faire.https: //t.co/tKiLsyUlwC – Citoyens pour l’éthique (@CREWcrew) 7 mai 2021

Les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan à New York ont ​​obtenu les dossiers fiscaux de l’ancien gars en mars, quelques heures seulement après que la Cour suprême a nié la dernière tentative de Trump de les garder cachés. Mais, comme ils font partie d’une enquête policière, ils n’ont pas encore été libérés.

«Bien que le besoin du comité pour les informations citées à comparaître n’ait pas changé, un fait clé est le suivant: le plaignant Donald J. Trump n’est plus le président», a écrit Douglas Letter, l’avocat général des démocrates du Congrès, dans une motion déposée la semaine dernière dans le district américain. tribunal du district de Columbia. «Parce qu’il n’est plus le titulaire, les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs qui étaient à la base de la récente décision de la Cour suprême sont considérablement diminués», a écrit Letter.

Le rappel l’emporte sur le renflouement fiscal qui a gonflé le déficit des riches, notamment des déductions pour les avions privés. https://t.co/XIsh1YwaPg – Patricia Arquette (@PattyArquette) 6 mai 2021

En cas de succès, le comité serait un pas de plus vers l’obtention des dossiers fiscaux de Trump et potentiellement les rendre publics.

Les démocrates de la Chambre à la recherche des déclarations de revenus de Donald Trump ont fait valoir que leur assignation ne devrait plus être soumise aux mêmes normes juridiques que celles qui s’appliquaient lorsque Trump était président https://t.co/BAQhhpP7l8 – Bloomberg (@business) 6 mai 2021

