Le représentant Don Beyer, président du Comité économique mixte, a déclaré qu’il «préférerait personnellement» que le plan d’infrastructure historique de plusieurs milliards de milliards de dollars du président Biden soit «entièrement payé», mais a déclaré qu’il n’insisterait pas là-dessus étant donné le faible taux d’intérêt. les tarifs sont actuellement.

Biden devrait dévoiler officiellement la proposition mercredi lors d’un événement à Pittsburgh.

Beyer, un démocrate de Virginie, a également approuvé l’utilisation de la réconciliation budgétaire pour adopter le projet de loi si les républicains s’y opposent.

«Personnellement, je préférerais qu’il soit entièrement payé, mais je ne vais pas insister là-dessus. Si nous pouvons l’obtenir à moitié payé, c’est un énorme pas en avant », a-t-il déclaré mardi lors d’une interview après un événement avec le secrétaire aux transports Pete Buttigieg au sujet des fonds du Plan de sauvetage américain destinés au rail en Virginie.

«Et il y aura des gens qui font valoir l’argument de la théorie monétaire moderne selon lequel avec des taux d’intérêt si bas et très peu de pression inflationniste, vous pourriez littéralement emprunter le tout. Je pense que ce ne serait probablement pas la chose la plus sage à faire », a également déclaré Beyer.

Le déficit de l’exercice 2020 était un record de 3,13 billions de dollars. La dette nationale est actuellement un record de 28 billions de dollars.

Beyer, membre du comité des voies et moyens de la Chambre, a prédit que le plan d’infrastructure de l’administration Biden serait probablement le plus important de l’histoire avec 3 à 4 billions de dollars.

«Ce devrait être le plus grand de l’histoire, oui, comme Pete [Buttigieg] dit que nous avons atteint ce moment unique où le besoin est grand, la volonté est là, les votes sont là, et nous pouvons nous le permettre, vous savez, il faudra encore 10 ans ou 100 ans avant d’obtenir ce genre de fenêtre », dit-il.

Beyer a été invité à donner son avis sur la taxe sur les kilomètres parcourus par les véhicules que l’administration Biden envisageait mais a abandonnée en tant que mécanisme de financement du plan d’infrastructure.

«VMT a l’avantage d’être plus juste», a-t-il répondu. «Cela présente l’inconvénient que de nombreux détails techniques ne sont pas encore élaborés. Et ce sont d’énormes problèmes de confidentialité. Personne ne veut vraiment que le gouvernement fédéral sache où vous en êtes à un moment donné. Mais cela a beaucoup plus de sens que la taxe sur l’essence, qui est de moins en moins pertinente, car Volvo, General Motors et d’autres se tournent tous vers les voitures électriques.

«Ce qui a le plus de sens, c’est la tarification du carbone. Que ce soit une taxe par gallon, par baril ou quelque chose qui se fait au point d’origine. Mais il y a d’autres fruits à portée de main pour que nous puissions ramener l’impôt sur le revenu des sociétés à 27%, ou relever le taux des 1% les plus riches de 37 à 39,6 ou nous débarrasser des intérêts reportés. Il y a de nombreuses façons de le faire. Et les taux d’intérêt sont si bas qu’il n’y a aucune raison de ne pas utiliser la dette pour une partie de celui-ci. »

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, aurait demandé au parlementaire du Sénat de donner son feu vert au processus de réconciliation pour le prochain projet de loi sur les infrastructures de Biden.

On a également demandé à Beyer s’il soutiendrait les démocrates en utilisant le rapprochement budgétaire pour faire passer le paquet d’infrastructure au Congrès afin d’éviter d’avoir besoin de votes des républicains. Les démocrates ont utilisé le rapprochement budgétaire pour le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de Biden, le deuxième plus grand plan de relance de l’histoire.

«Je pense que nous tous, y compris le président et le secrétaire Buttigieg, préférerions que ce soit bipartisan, vous savez, au moins 10 sénateurs républicains», a-t-il répondu. «Et il y aura beaucoup, beaucoup de bonnes choses là-dedans pour les électeurs de nos fonctionnaires républicains. Mais nous n’allons pas le faire parce qu’ils ne viendront pas. Mais il y aura des invités à en faire partie, à l’influencer, à le guider. Mais à la fin de la journée, s’ils disent non, alors nous procéderons à la réconciliation.

Beyer a déclaré que le plan d’infrastructure de Biden qu’il présentera mercredi pourrait être divisé en projets de loi distincts, plutôt qu’en un seul grand texte de loi.

«Si vous le divisez en packages, vous pourrez peut-être obtenir un package bipartisan et un package de réconciliation. Je ne sais pas. Cela dépend de ce que pense le président », a-t-il déclaré.