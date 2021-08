Demsas de Jérusalem et German Lopez nommés co-animateurs de The Weeds

Vox VP de l’audio Liz Kelly Nelson et éditeur de politiques Libby Nelson a annoncé aujourd’hui que le journaliste politique de Vox Jérusalem Demsas et correspondant principal Allemand López rejoignent le podcast populaire du réseau The Weeds en tant que co-animateurs des épisodes du panel du mardi de l’émission. Les deux ont souvent rejoint The Weeds en tant qu’invités, mais commenceront en tant que co-animateurs hebdomadaires en septembre. Ils rejoignent les co-hôtes de Weeds Matt Yglesias et Dara Lind.

The Weeds est le podcast original de Vox sur la politique et la politique, lancé en 2015 et publiant de nouveaux épisodes tous les mardis et vendredis.

« L’Allemagne et Jérusalem ont ajouté autant de panélistes invités fréquents de Weeds au cours de la dernière année que les amener en tant que prochaine génération de co-animateurs de Weeds était la prochaine étape logique et parfaite alors que nous continuons à faire évoluer le spectacle. Nous attendons avec impatience l’expertise et les perspectives qu’ils apporteront aux panels du mardi de The Weeds et aux épisodes d’interviews du vendredi de temps en temps », a déclaré Liz Kelly Nelson.

Jerusalem Demsas est journaliste politique à Vox, où elle a écrit sur la politique du logement, la politique et les finances ; économie urbaine; et d’autres questions de politique intérieure. Elle a déjà écrit sur les questions énergétiques et environnementales pour le Center for American Progress et est diplômée du College of William and Mary où elle a étudié l’économie et le gouvernement.

German Lopez est correspondant principal chez Vox et se concentre sur les questions de politique nationale, en particulier la santé publique et la justice pénale. Il écrit également le bulletin d’information de The Weeds et est apparu sur le podcast pour discuter de sujets allant de la légalisation de la marijuana à la violence armée en passant par l’immigration. Auparavant, Lopez couvrait la politique et la politique locales et étatiques à Cincinnati pour l’hebdomadaire alternatif CityBeat.