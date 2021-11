Démystifier la blockchain pour vos clients

Et si vos clients ne sont pas intéressés par la crypto-monnaie, il y aura des opportunités d’investir dans des titres liés à la blockchain plus passifs à l’avenir. Les entreprises qui créent ce logiciel se développent rapidement et, à terme, les entreprises de technologie blockchain et de capital-risque deviendront publiques et négocieront sur toutes les principales bourses. Alors que l’enthousiasme entourant la crypto et les NFT peut facilement créer FOMO [fear of missing out], il est bon de rappeler aux clients que nous n’en sommes qu’au début, et se tenir au courant des dernières nouvelles de la blockchain est un bon tremplin pour quelqu’un qui ne sait toujours pas comment il veut se lancer dans l’action.

